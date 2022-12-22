ФОТО. Долгожданное возвращение. Свитолина потренировалась с Монфисом

Украинская теннисистка Элина Свитолина в своем Instagram опубликовала фотографию вместе со своим мужем Гаэлем Монфисом:

«Семья Монфис вернулась к делам», – подписала фото украинка.

На фото видно, как Элина и Гаэль сидят в раздевалке после теннисной тренировки.

Зазначимо, що Еліна наразі взяла паузу у виступах. Нещодавно в неї та Монфіса народилася донька Скай.