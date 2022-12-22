Другие новости22 декабря 2022, 21:55 |
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ФОТО. Долгожданное возвращение. Свитолина потренировалась с Монфисом
Украинская теннисистка опубликовала пост в своем Insyagram
22 декабря 2022, 21:55 |
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Украинская теннисистка Элина Свитолина в своем Instagram опубликовала фотографию вместе со своим мужем Гаэлем Монфисом:
«Семья Монфис вернулась к делам», – подписала фото украинка.
На фото видно, как Элина и Гаэль сидят в раздевалке после теннисной тренировки.
Зазначимо, що Еліна наразі взяла паузу у виступах. Нещодавно в неї та Монфіса народилася донька Скай.
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