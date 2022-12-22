Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Долгожданное возвращение. Свитолина потренировалась с Монфисом
Другие новости
22 декабря 2022, 21:55 |
597
0

ФОТО. Долгожданное возвращение. Свитолина потренировалась с Монфисом

Украинская теннисистка опубликовала пост в своем Insyagram

22 декабря 2022, 21:55 |
597
0
ФОТО. Долгожданное возвращение. Свитолина потренировалась с Монфисом
Instagram. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина в своем Instagram опубликовала фотографию вместе со своим мужем Гаэлем Монфисом:

«Семья Монфис вернулась к делам», – подписала фото украинка.

На фото видно, как Элина и Гаэль сидят в раздевалке после теннисной тренировки.

Зазначимо, що Еліна наразі взяла паузу у виступах. Нещодавно в неї та Монфіса народилася донька Скай.

По теме:
ФОТО. А поздравить Месси? Роналду опубликовал первые фото после ЧМ-2022
И отдохнут, и потренируются. Известно, где Заря и Кривбасс проведут сборы
Не в Украине. Клубам УПЛ разрешили проводить сборы за границей
фото Элина Свитолина Гаэль Монфис тренировка
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СВИТОЛИНА: «Многие люди подходят ко мне и спрашивают: «У вас еще война?»
Теннис | 21 декабря 2022, 11:19 1
СВИТОЛИНА: «Многие люди подходят ко мне и спрашивают: «У вас еще война?»
СВИТОЛИНА: «Многие люди подходят ко мне и спрашивают: «У вас еще война?»

Известная украинская теннисистка – про то, что мировое сообщество забывает о войне в Украине

ВИДЕО. Гвардиола отреагировал на победу Месси на ЧМ-2022
Футбол | 22 декабря 2022, 08:57 0
ВИДЕО. Гвардиола отреагировал на победу Месси на ЧМ-2022
ВИДЕО. Гвардиола отреагировал на победу Месси на ЧМ-2022

Наставник рад за своего бывшего подопечного

Иран начал угрожать Зеленскому после его визита в США
Война | 22.12.2022, 17:29
Иран начал угрожать Зеленскому после его визита в США
Иран начал угрожать Зеленскому после его визита в США
Источник: Роналду принял предложение Аль-Насра
Футбол | 22.12.2022, 13:31
Источник: Роналду принял предложение Аль-Насра
Источник: Роналду принял предложение Аль-Насра
Прилетел HIMARS? В Донецке ранены Рогозин и глава правительства «ДНР»
Война | 22.12.2022, 01:23
Прилетел HIMARS? В Донецке ранены Рогозин и глава правительства «ДНР»
Прилетел HIMARS? В Донецке ранены Рогозин и глава правительства «ДНР»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Андрей ЯРМОЛЕНКО – звездам рф: «Е****ы, может прокомментируете это видео?»
Андрей ЯРМОЛЕНКО – звездам рф: «Е****ы, может прокомментируете это видео?»
21.12.2022, 01:49 6
Футбол
Лакомые кусочки трансферного рынка. 5 футболистов, сверкнувших на ЧМ-2022
Лакомые кусочки трансферного рынка. 5 футболистов, сверкнувших на ЧМ-2022
21.12.2022, 16:45 10
Футбол
Усик и Фьюри обо всем договорились. Известны новые подробности супербоя
Усик и Фьюри обо всем договорились. Известны новые подробности супербоя
21.12.2022, 04:11 3
Бокс
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
22.12.2022, 01:19
Биатлон
Рейтинг ФИФА. Аргентина поднялась на второе место, Марокко – на 11-е
Рейтинг ФИФА. Аргентина поднялась на второе место, Марокко – на 11-е
22.12.2022, 11:35 4
Футбол
Александр УСИК: «Мало кто настроен оптимистично по моим шансам с Фьюри»
Александр УСИК: «Мало кто настроен оптимистично по моим шансам с Фьюри»
21.12.2022, 14:11 2
Бокс
Стало известно, сколько Арсенал готов заплатить за трансфер Мудрика
Стало известно, сколько Арсенал готов заплатить за трансфер Мудрика
21.12.2022, 09:05 23
Футбол
Рой Джонс рассказал, почему Джошуа не смог удивить Усика во втором бою
Рой Джонс рассказал, почему Джошуа не смог удивить Усика во втором бою
22.12.2022, 12:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности