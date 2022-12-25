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Испания
25 декабря 2022, 12:50 | Обновлено 25 декабря 2022, 13:08
282
0

Атлетико установил ценник на Карраско

«Матрасники» хотят выручить с продажи вингера 40 миллионов евро

25 декабря 2022, 12:50 | Обновлено 25 декабря 2022, 13:08
282
0
Атлетико установил ценник на Карраско
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Феррейра Карраско

Нападающий мадридского «Атлетико» Янник Феррейра Карраско в зимнее трансферное окно может покинуть клуб.

«Матрасники» рассматривают продажу футболиста для стабилизации бюджета. Они оценили дефицит своих доходов на следующий год в 30-40 миллионов евро из-за непопадания в еврокубки в весенней части сезона.

«Атлетико» не будет настаивать на полной сумме отступных бельгийца в размере 60 миллионов евро, а готов оформить сделку за 40 миллионов.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» согласовал контракт с защитником «Лестера».

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Источник Marca
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