Атлетико установил ценник на Карраско

Нападающий мадридского «Атлетико» Янник Феррейра Карраско в зимнее трансферное окно может покинуть клуб.

«Матрасники» рассматривают продажу футболиста для стабилизации бюджета. Они оценили дефицит своих доходов на следующий год в 30-40 миллионов евро из-за непопадания в еврокубки в весенней части сезона.

«Атлетико» не будет настаивать на полной сумме отступных бельгийца в размере 60 миллионов евро, а готов оформить сделку за 40 миллионов.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» согласовал контракт с защитником «Лестера».