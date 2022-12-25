Команда мечты. Названа сборная Европы первой части сезона-2022/2023
Goal презентовал команду лучших
Футбольное интернет-издание Goal представило свою версию сборной Европы по итогам прошедшей части нынешнего сезона 2022/2023 гг.
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Вратарь: Брис Самба («Ланс»)
Защитники: Киран Триппьер («Ньюкасл»), Ким Мин Чжэ («Наполи»), Вильям Салиба («Арсенал»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»)
Полузащитники: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Джамал Мусиала («Бавария»), Хвича Кварацхелия («Наполи»)
Нападающие: Лионель Месси, Неймар (оба – «ПСЖ»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
Напомним, портал Goal в преддверии чемпионата мира 2022 в Катаре назвал главного фаворита турнира, но, как оказалось, в прогнозе ошибся.
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