Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Команда мечты. Названа сборная Европы первой части сезона-2022/2023
Другие новости
25 декабря 2022, 12:36 | Обновлено 25 декабря 2022, 12:40
684
0

Команда мечты. Названа сборная Европы первой части сезона-2022/2023

Goal презентовал команду лучших

25 декабря 2022, 12:36 | Обновлено 25 декабря 2022, 12:40
684
0
Команда мечты. Названа сборная Европы первой части сезона-2022/2023
Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольное интернет-издание Goal представило свою версию сборной Европы по итогам прошедшей части нынешнего сезона 2022/2023 гг.

Вратарь: Брис Самба («Ланс»)

Защитники: Киран Триппьер («Ньюкасл»), Ким Мин Чжэ («Наполи»), Вильям Салиба («Арсенал»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»)

Полузащитники: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Джамал Мусиала («Бавария»), Хвича Кварацхелия («Наполи»)

Нападающие: Лионель Месси, Неймар (оба – «ПСЖ»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

Напомним, портал Goal в преддверии чемпионата мира 2022 в Катаре назвал главного фаворита турнира, но, как оказалось, в прогнозе ошибся.

По теме:
В Реале устали от игр Мбаппе и его окружения
Потерял надежду. Левандовски назвал обладателя Золотого мяча в 2023 году
Главный арбитр финала ЧМ-2022: «Мбаппе был очень эмоционален, я его обнял»
Кевин де Брюйне Лионель Месси Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Джамал Мусиала Хвича Кварацхелия Жоау Канселу Вильям Салиба Киран Триппьер
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Goal.com
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Федерико БЕРНАРДЕСКИ: «Роналду заслужил завершить карьеру иначе»
Футбол | 25 декабря 2022, 09:39 2
Федерико БЕРНАРДЕСКИ: «Роналду заслужил завершить карьеру иначе»
Федерико БЕРНАРДЕСКИ: «Роналду заслужил завершить карьеру иначе»

Бывший хавбек «Ювентуса» – о перспективах Криштиану

Оглашен топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов. Месси – первый
Футбол | 25 декабря 2022, 01:39 0
Оглашен топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов. Месси – первый
Оглашен топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов. Месси – первый

В десятке всего трое футболистов

ПОВОРОЗНЮК – Гордону: «Я тебе вырву кадык и отдам волкам на съедение»
Футбол | 24.12.2022, 23:59
ПОВОРОЗНЮК – Гордону: «Я тебе вырву кадык и отдам волкам на съедение»
ПОВОРОЗНЮК – Гордону: «Я тебе вырву кадык и отдам волкам на съедение»
Журналист: «Милевский после завершения карьеры так и не вышел из депрессии»
Футбол | 24.12.2022, 18:59
Журналист: «Милевский после завершения карьеры так и не вышел из депрессии»
Журналист: «Милевский после завершения карьеры так и не вышел из депрессии»
ВИДЕО. Возвращайте! Как игрок Динамо принес победу своей команде на Кипре
Футбол | 25.12.2022, 05:17
ВИДЕО. Возвращайте! Как игрок Динамо принес победу своей команде на Кипре
ВИДЕО. Возвращайте! Как игрок Динамо принес победу своей команде на Кипре
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обновлен список самых дорогих футболистов. Мбаппе обошел Холанда
Обновлен список самых дорогих футболистов. Мбаппе обошел Холанда
23.12.2022, 19:18 21
Футбол
ФОТО. Собрал всех у елки, даже Кличко. Фьюри поделился интересным фото
ФОТО. Собрал всех у елки, даже Кличко. Фьюри поделился интересным фото
25.12.2022, 02:13 2
Бокс
ВИДЕО. Невероятный удар. Определен лучший гол ЧМ-2022
ВИДЕО. Невероятный удар. Определен лучший гол ЧМ-2022
23.12.2022, 14:21 1
Футбол
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
23.12.2022, 18:40
Теннис
Месси: уйти нельзя, остаться
Месси: уйти нельзя, остаться
24.12.2022, 11:20 17
Футбол
Заморозить и атаковать. В НАТО раскрыли планы путина
Заморозить и атаковать. В НАТО раскрыли планы путина
23.12.2022, 13:51 1
Война
В боях за Бахмут погиб фанат киевского Динамо
В боях за Бахмут погиб фанат киевского Динамо
24.12.2022, 03:24 1
Война
Франция подала жалобу на Мартинеса за жестокие насмешки над Мбаппе
Франция подала жалобу на Мартинеса за жестокие насмешки над Мбаппе
23.12.2022, 10:37 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности