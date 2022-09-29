Чемпионат мира29 сентября 2022, 00:31 |
245
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Кто главный фаворит на ЧМ-2022 в Катаре? Авторитетный портал дал прогноз
Goal оценил шансы участников мундиаля на победу в турнире
29 сентября 2022, 00:31 |
245
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Портал Goal оценил шансы участников ЧМ-2022 на победу в турнире.
Главным фаворитом считается сборная Бразилии.
В тройке претендентов на трофей также оказались сборные Франции и Аргентины.
Топ-10 фаворитов на победу на ЧМ-22 по версии Goal:
- Бразилия
- Франция
- Аргентина
- Испания
- Германия
- Англия
- Нидерланды
- Бельгия
- Дания
- Португалия
Ранее организаторы сдвинули старт турнира.
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