Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто главный фаворит на ЧМ-2022 в Катаре? Авторитетный портал дал прогноз
Чемпионат мира
29 сентября 2022, 00:31 |
245
1

Кто главный фаворит на ЧМ-2022 в Катаре? Авторитетный портал дал прогноз

Goal оценил шансы участников мундиаля на победу в турнире

29 сентября 2022, 00:31 |
245
1
Кто главный фаворит на ЧМ-2022 в Катаре? Авторитетный портал дал прогноз
FIFA World Cup

Портал Goal оценил шансы участников ЧМ-2022 на победу в турнире.

Главным фаворитом считается сборная Бразилии.

В тройке претендентов на трофей также оказались сборные Франции и Аргентины.

Топ-10 фаворитов на победу на ЧМ-22 по версии Goal:

  1. Бразилия
  2. Франция
  3. Аргентина
  4. Испания
  5. Германия
  6. Англия
  7. Нидерланды
  8. Бельгия
  9. Дания
  10. Португалия

Ранее организаторы сдвинули старт турнира.

По теме:
Новичок Динамо сыграл за сборную Ямайки против Аргентины
Ришарлисон подвергся выпаду на расистской почве в матче Бразилия — Тунис
До ЧМ-2026. Скалони продолжит работу со сборной Аргентины
ЧМ-2022 по футболу сборная Бразилии по футболу сборная Франции по футболу сборная Аргентины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Goal.com
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЦЫГАНЫК: «Надо ждать жеребьевку Евро, и только потом принимать решение»
Футбол | 28 сентября 2022, 23:59 1
ЦЫГАНЫК: «Надо ждать жеребьевку Евро, и только потом принимать решение»
ЦЫГАНЫК: «Надо ждать жеребьевку Евро, и только потом принимать решение»

Футбольный журналист отметил, что сборная Украины проиграла 2 финала за год

Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
MMA | 28 сентября 2022, 02:41 2
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие

Ведущие украинские бойцы MMA проводят поединки на протяжении 2022 года

Источник: Ребров — приоритет для УАФ, но снова проблемы с Аль-Айном
Футбол | 28.09.2022, 17:30
Источник: Ребров — приоритет для УАФ, но снова проблемы с Аль-Айном
Источник: Ребров — приоритет для УАФ, но снова проблемы с Аль-Айном
Драка в Стамбуле. Хоккеисты рф оскорбили украинцев, но получили по зубам
Хоккей | 28.09.2022, 20:23
Драка в Стамбуле. Хоккеисты рф оскорбили украинцев, но получили по зубам
Драка в Стамбуле. Хоккеисты рф оскорбили украинцев, но получили по зубам
Откинуть разговоры и скандалы. Есть только один вариант на замену Петракова
Футбол | 28.09.2022, 23:43
Откинуть разговоры и скандалы. Есть только один вариант на замену Петракова
Откинуть разговоры и скандалы. Есть только один вариант на замену Петракова
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
123455432
Португалія 10?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не хватило чуть-чуть. Украина будет лишь в 3-й корзине при жеребьевке Евро
Не хватило чуть-чуть. Украина будет лишь в 3-й корзине при жеребьевке Евро
28.09.2022, 00:55 26
Футбол
Стала известна заявка Украины на матч против Шотландии
Стала известна заявка Украины на матч против Шотландии
27.09.2022, 09:55 4
Футбол
Генштаб ВСУ: «Оккупированная часть Херсонщины полностью закрыта на выезд»
Генштаб ВСУ: «Оккупированная часть Херсонщины полностью закрыта на выезд»
27.09.2022, 07:19
Война
Джо ДЖОЙС: «Усик должен освободить пояс WBO»
Джо ДЖОЙС: «Усик должен освободить пояс WBO»
28.09.2022, 11:33 13
Бокс
Не Усик и не Джошуа. Фьюри назвал своего следующего соперника
Не Усик и не Джошуа. Фьюри назвал своего следующего соперника
27.09.2022, 09:40 13
Бокс
Почему Украине не удалось победить Шотландию?
Почему Украине не удалось победить Шотландию?
28.09.2022, 10:52 41
Футбол
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
28.09.2022, 14:00 3
Баскетбол
Последний матч Петракова? Состав сборной Украины на игру против Шотландии
Последний матч Петракова? Состав сборной Украины на игру против Шотландии
27.09.2022, 20:20 44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности