Кто главный фаворит на ЧМ-2022 в Катаре? Авторитетный портал дал прогноз

Портал Goal оценил шансы участников ЧМ-2022 на победу в турнире.

Главным фаворитом считается сборная Бразилии.

В тройке претендентов на трофей также оказались сборные Франции и Аргентины.

Топ-10 фаворитов на победу на ЧМ-22 по версии Goal:

Бразилия Франция Аргентина Испания Германия Англия Нидерланды Бельгия Дания Португалия

Ранее организаторы сдвинули старт турнира.