Беллингем может перейти в Манчестер Сити

19-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуд Беллингем может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

Отмечается, что «Сити» на данный момент выигрывает гонку за одного из самых талантливых молодых футболистов у «Реала» и «Ливерпуля».

С момента перехода в Дортмунд в 2020 году Беллингем провел 112 матчей, забив при этом 21 гол и отдав 19 передач.

Ранее сообщалось, что Беллингем хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале».