Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Беллингем может перейти в Манчестер Сити
Англия
25 декабря 2022, 12:03 | Обновлено 25 декабря 2022, 12:04
610
0

Беллингем может перейти в Манчестер Сити

Английский гранд выигрывает борьбу за таланта «Боруссии»

25 декабря 2022, 12:03 | Обновлено 25 декабря 2022, 12:04
610
0
Беллингем может перейти в Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

19-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуд Беллингем может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

Отмечается, что «Сити» на данный момент выигрывает гонку за одного из самых талантливых молодых футболистов у «Реала» и «Ливерпуля».

С момента перехода в Дортмунд в 2020 году Беллингем провел 112 матчей, забив при этом 21 гол и отдав 19 передач.

Ранее сообщалось, что Беллингем хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале».

По теме:
Хобленко находится в поле зрения Карпат
Атлетико установил ценник на Карраско
В Реале устали от игр Мбаппе и его окружения
Джуд Беллингем Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Боруссия Дортмунд
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Daily Mail
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей ПАЛКИН: «ФИФА убивает украинский футбол»
Футбол | 24 декабря 2022, 19:18 25
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА убивает украинский футбол»
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА убивает украинский футбол»

Топ-менеджер «горняков» обвинил главный футбольный орган планеты в ошибочных действиях

Потерял надежду. Левандовски назвал обладателя Золотого мяча в 2023 году
Футбол | 25 декабря 2022, 04:57 3
Потерял надежду. Левандовски назвал обладателя Золотого мяча в 2023 году
Потерял надежду. Левандовски назвал обладателя Золотого мяча в 2023 году

Звездный польский форвард не сомневается, что ЗМ-2023 возьмет Месси

Вариантов только два. Легендарный игрок Реала определился со своим будущим
Футбол | 25.12.2022, 01:20
Вариантов только два. Легендарный игрок Реала определился со своим будущим
Вариантов только два. Легендарный игрок Реала определился со своим будущим
ВИДЕО. Месси остается в ПСЖ, самые дорогие футболисты, ставим на Тоттенхэм
Футбол | 25.12.2022, 10:10
ВИДЕО. Месси остается в ПСЖ, самые дорогие футболисты, ставим на Тоттенхэм
ВИДЕО. Месси остается в ПСЖ, самые дорогие футболисты, ставим на Тоттенхэм
«Чувак, просто убирайся». В ОАЭ снова требуют отставки Реброва
Футбол | 25.12.2022, 02:55
«Чувак, просто убирайся». В ОАЭ снова требуют отставки Реброва
«Чувак, просто убирайся». В ОАЭ снова требуют отставки Реброва
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО 18+. Рашисты обстреляли центр Херсона, много раненых, есть погибшие
ФОТО 18+. Рашисты обстреляли центр Херсона, много раненых, есть погибшие
24.12.2022, 13:04 17
Война
В боях за Бахмут погиб фанат киевского Динамо
В боях за Бахмут погиб фанат киевского Динамо
24.12.2022, 03:24 1
Война
Обновлен список самых дорогих футболистов. Мбаппе обошел Холанда
Обновлен список самых дорогих футболистов. Мбаппе обошел Холанда
23.12.2022, 19:18 21
Футбол
Назван список лучших теннисистов в истории. Джокович обогнал Федерера
Назван список лучших теннисистов в истории. Джокович обогнал Федерера
23.12.2022, 18:59
Теннис
ФОТО. Собрал всех у елки, даже Кличко. Фьюри поделился интересным фото
ФОТО. Собрал всех у елки, даже Кличко. Фьюри поделился интересным фото
25.12.2022, 02:13 2
Бокс
Будущая звезда АПЛ? Юный украинский футболист подписал контракт с Челси
Будущая звезда АПЛ? Юный украинский футболист подписал контракт с Челси
23.12.2022, 16:55 2
Футбол
200 тысяч подписали петицию с требованием провести переигровку финала ЧМ
200 тысяч подписали петицию с требованием провести переигровку финала ЧМ
23.12.2022, 11:39 19
Футбол
Франция подала жалобу на Мартинеса за жестокие насмешки над Мбаппе
Франция подала жалобу на Мартинеса за жестокие насмешки над Мбаппе
23.12.2022, 10:37 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности