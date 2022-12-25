Беллингем может перейти в Манчестер Сити
Английский гранд выигрывает борьбу за таланта «Боруссии»
19-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуд Беллингем может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».
Отмечается, что «Сити» на данный момент выигрывает гонку за одного из самых талантливых молодых футболистов у «Реала» и «Ливерпуля».
С момента перехода в Дортмунд в 2020 году Беллингем провел 112 матчей, забив при этом 21 гол и отдав 19 передач.
Ранее сообщалось, что Беллингем хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале».
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