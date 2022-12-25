Федерико БЕРНАРДЕСКИ: «Роналду заслужил завершить карьеру иначе»
Бывший хавбек «Ювентуса» – о перспективах Криштиану
Полузащитник Федерико Бернардески высказался о своем бывшем одноклубнике Криштиану Роналду. Бернардески выступал за «Ювентус» в 2017–2022 годах, сейчас он играет за «Торонто» в MLS.
«Мне жаль Роналду. Он заслужил завершить карьеру иначе. Это один из трех лучших игроков в истории.
Мне жаль его, в первую очередь, с человеческой точки зрения. Игрок его уровня должен уйти тогда, когда он сам считает нужным. Но нужно быть и достаточно умным, чтобы понимать, что твое время ушло», - сказал Бернардески.
Ранее стала известна причина отказа европейских клубов от подписания Роналду.
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