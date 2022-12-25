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25 декабря 2022, 09:39 | Обновлено 25 декабря 2022, 09:50
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Федерико БЕРНАРДЕСКИ: «Роналду заслужил завершить карьеру иначе»

Бывший хавбек «Ювентуса» – о перспективах Криштиану

25 декабря 2022, 09:39 | Обновлено 25 декабря 2022, 09:50
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Федерико БЕРНАРДЕСКИ: «Роналду заслужил завершить карьеру иначе»
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник Федерико Бернардески высказался о своем бывшем одноклубнике Криштиану Роналду. Бернардески выступал за «Ювентус» в 2017–2022 годах, сейчас он играет за «Торонто» в MLS.

«Мне жаль Роналду. Он заслужил завершить карьеру иначе. Это один из трех лучших игроков в истории.

Мне жаль его, в первую очередь, с человеческой точки зрения. Игрок его уровня должен уйти тогда, когда он сам считает нужным. Но нужно быть и достаточно умным, чтобы понимать, что твое время ушло», - сказал Бернардески.

Ранее стала известна причина отказа европейских клубов от подписания Роналду.

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Федерико Бернардески Ювентус Криштиану Роналду
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Источник Football-Italia
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Комментарии 1
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GloryUkraine
Роналду завжди був зірково хворий, а зараз він просто вже постарів. На полі він ще може дати фору іншим, але характер зробив своє діло і через нього та високу ціну ніхто не хоче підписувати Христю в Європі.
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