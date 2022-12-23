Известна причина отказа европейских клубов от подписания Роналду

37-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вряд ли сможет продолжить свою карьеру в Европе. На данный момент ни один европейский клубне заинтересова

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Именно скандальный уход из стана манкунианцев, а также тот факт, что Роналду на чемпионате мира 2022 в Катаре был переведен в запас сборной Португалии, сказались на падении интереса к Криштиану в Европе.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду близок к подписанию договора с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.