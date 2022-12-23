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Англия
23 декабря 2022, 05:19 | Обновлено 23 декабря 2022, 05:42
1730
0

Известна причина отказа европейских клубов от подписания Роналду

Португалец пострадал за свою недальновидность

23 декабря 2022, 05:19 | Обновлено 23 декабря 2022, 05:42
1730
0
Известна причина отказа европейских клубов от подписания Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

37-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вряд ли сможет продолжить свою карьеру в Европе. На данный момент ни один европейский клубне заинтересова

Именно скандальный уход из стана манкунианцев, а также тот факт, что Роналду на чемпионате мира 2022 в Катаре был переведен в запас сборной Португалии, сказались на падении интереса к Криштиану в Европе.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду близок к подписанию договора с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

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Криштиану Роналду
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Источник Metro
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