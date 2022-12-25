Потерял надежду. Левандовски назвал обладателя Золотого мяча в 2023 году

Звездный польский форвард Роберт Левандовски без капли сомнений назвал следующего обладателя Золотого мяча:

«Конечно, у Золотого мяча уже есть новый владелец. Возможно, еще один игрок из того же клуба составит Лионелю конкуренцию, но чемпионат мира только один.

Месси сейчас демонстрирует невероятный уровень. Теперь болельщики могут наслаждаться этим».

Отметим, что Левандовски два года подряд входит в пятерку лучших по результатам голосования за ЗМ: в 2021 году он стал вторым, а в 2022 – четвертым.

Ранее сообщалось, что именно Роберт настоял на увольнении Чеслава Михневича с поста главного тренера сборной Польши.