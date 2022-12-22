Левандовски настоял на увольнении Михневича из сборной Польши

Сегодня Чеслав Михневич был уволен с поста главного тренера сборной Польши. Его контракт, рассчитанный до 31 декабря, не продлят.

По информации польских СМИ, окончательное решение было принято после звонка Роберта Левандовски президенту Польского футбольного союза. Левандовски выразил общее мнение игроков команды, которые не хотели работать с Михневичем.

Команде не нравился защитный стиль игры Михневича, а также его поведение. Он часто конфликтовал с журналистами и банил некоторых из них в Твиттере. После завершения ЧМ-2022 он публично раскритиковал многолетнего пресс-секретаря сборной Якуба Квятковски, и игроки в этом конфликте также не поддержали Михневича.