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Чемпионат мира
22 декабря 2022, 18:08 | Обновлено 22 декабря 2022, 18:13
598
0

Левандовски настоял на увольнении Михневича из сборной Польши

Форвард выразил общее мнение команды

22 декабря 2022, 18:08 | Обновлено 22 декабря 2022, 18:13
598
0
Левандовски настоял на увольнении Михневича из сборной Польши
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Сегодня Чеслав Михневич был уволен с поста главного тренера сборной Польши. Его контракт, рассчитанный до 31 декабря, не продлят.

По информации польских СМИ, окончательное решение было принято после звонка Роберта Левандовски президенту Польского футбольного союза. Левандовски выразил общее мнение игроков команды, которые не хотели работать с Михневичем.

Команде не нравился защитный стиль игры Михневича, а также его поведение. Он часто конфликтовал с журналистами и банил некоторых из них в Твиттере. После завершения ЧМ-2022 он публично раскритиковал многолетнего пресс-секретаря сборной Якуба Квятковски, и игроки в этом конфликте также не поддержали Михневича.

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Роберт Левандовски сборная Польши по футболу Чеслав Михневич
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Источник Interia Wydarzenia
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