Главный арбитр финала ЧМ-2022: «Мбаппе был очень эмоционален, я его обнял»

Главный арбитр финального поединка на ЧМ-2022 по футболу в Катаре Шимон Марциняк рассказал, как пообщался с французскими футболистами после финального свистка:

«Они поблагодарили нас за судейство после игры. Я немного поговорил с Уго Льорисом и поздоровался с Оливье Жиру, с которым у меня всегда были очень хорошие отношения. Он сказал, что это была сложная игра. Затем говорил с Мбаппе, который, вероятно, был самым эмоциональным.

После того, что случилось, его явно не радовало звание лучшего бомбардира турнира. Я поздравил его с выступлением, сказал, что мне жаль, что он проиграл. Мы обнялись, и я сказала ему, чтобы не волновался, потому что он выиграет еще не один кубок».

Отметим, что в воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.