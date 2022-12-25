Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Главный арбитр финала ЧМ-2022: «Мбаппе был очень эмоционален, я его обнял»
Чемпионат мира
25 декабря 2022, 03:45 |
115
0

Главный арбитр финала ЧМ-2022: «Мбаппе был очень эмоционален, я его обнял»

Шимон Марциняк рассказал, как пообщался с игроками сборной Франции после финала ЧМ-2022

25 декабря 2022, 03:45 |
115
0
Главный арбитр финала ЧМ-2022: «Мбаппе был очень эмоционален, я его обнял»
Getty Images/Global Images Ukraine. Шимон Марциняк и Килиан Мбаппе

Главный арбитр финального поединка на ЧМ-2022 по футболу в Катаре Шимон Марциняк рассказал, как пообщался с французскими футболистами после финального свистка:

«Они поблагодарили нас за судейство после игры. Я немного поговорил с Уго Льорисом и поздоровался с Оливье Жиру, с которым у меня всегда были очень хорошие отношения. Он сказал, что это была сложная игра. Затем говорил с Мбаппе, который, вероятно, был самым эмоциональным.

После того, что случилось, его явно не радовало звание лучшего бомбардира турнира. Я поздравил его с выступлением, сказал, что мне жаль, что он проиграл. Мы обнялись, и я сказала ему, чтобы не волновался, потому что он выиграет еще не один кубок».

Отметим, что в воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.

По теме:
«Хватит плакать. Мбаппе – сынок Месси». Дерзкий ответ аргентинцев Франции
Названа символическая сборная 2022 года. Без Роналду, но с Месси и Мбаппе
Не хочет терять набранную форму. Известно, когда Гризманн сыграет в Испании
Шимон Марциняк ЧМ-2022 по футболу сборная Франции по футболу сборная Аргентины по футболу Аргентина - Франция Килиан Мбаппе Оливье Жиру Уго Льорис
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник TVP Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Оглашен топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов. Месси – первый
Футбол | 25 декабря 2022, 01:39 0
Оглашен топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов. Месси – первый
Оглашен топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов. Месси – первый

В десятке всего трое футболистов

Лучший гол ЧМ, позор УЕФА, фантастическая сумма за Мбаппе, петиция фанов
Другие виды | 24 декабря 2022, 06:05 0
Лучший гол ЧМ, позор УЕФА, фантастическая сумма за Мбаппе, петиция фанов
Лучший гол ЧМ, позор УЕФА, фантастическая сумма за Мбаппе, петиция фанов

Главные новости на Sport.ua за 23 декабря

Хавбека Шахтера предложили четырем клубам АПЛ
Футбол | 24.12.2022, 09:31
Хавбека Шахтера предложили четырем клубам АПЛ
Хавбека Шахтера предложили четырем клубам АПЛ
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА убивает украинский футбол»
Футбол | 24.12.2022, 19:18
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА убивает украинский футбол»
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА убивает украинский футбол»
ПОВОРОЗНЮК – Гордону: «Я тебе вырву кадык и отдам волкам на съедение»
Футбол | 24.12.2022, 23:59
ПОВОРОЗНЮК – Гордону: «Я тебе вырву кадык и отдам волкам на съедение»
ПОВОРОЗНЮК – Гордону: «Я тебе вырву кадык и отдам волкам на съедение»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мантия Гарри Поттера. Месси предложили 1 миллион долларов за бишт из Катара
Мантия Гарри Поттера. Месси предложили 1 миллион долларов за бишт из Катара
23.12.2022, 18:05 3
Футбол
Заморозить и атаковать. В НАТО раскрыли планы путина
Заморозить и атаковать. В НАТО раскрыли планы путина
23.12.2022, 13:51 1
Война
Будущая звезда АПЛ? Юный украинский футболист подписал контракт с Челси
Будущая звезда АПЛ? Юный украинский футболист подписал контракт с Челси
23.12.2022, 16:55 2
Футбол
В боях за Бахмут погиб фанат киевского Динамо
В боях за Бахмут погиб фанат киевского Динамо
24.12.2022, 03:24 1
Война
Полузащитник Динамо: «Лучше год без футбола, чем без секса»
Полузащитник Динамо: «Лучше год без футбола, чем без секса»
23.12.2022, 17:47 1
Футбол
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
23.12.2022, 18:40
Теннис
Джемейн ОРТИС: «Без шансов для Ломаченко в бою с Хейни»
Джемейн ОРТИС: «Без шансов для Ломаченко в бою с Хейни»
23.12.2022, 14:11 3
Бокс
Известна причина отказа европейских клубов от подписания Роналду
Известна причина отказа европейских клубов от подписания Роналду
23.12.2022, 05:19 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности