Названа символическая сборная 2022 года. Без Роналду, но с Месси и Мбаппе
Естественно, место нашлось и обладателю ЗМ-2022 – Кариму Бензема
Французское издание L’Equipe представило свою версию символической сборной лучших футболистов 2022 года.
В сборной, естественно, оказался обладатель «Золотого мяча»-2022 Карим Бензема, а также лучшие бомбардиры ЧМ-2022 года в Катаре: форварды «ПСЖ» Лионель Месси и Килиан Мбаппе. На воротах свое место заслужил Тибо Куртуа, а слева в защите неожиданно поставили Тео Эрнандеса.
Символическая сборная 2022 года:
Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал» Мадрид).
Защитники: Кайл Уокер (Англия, Манчестер Сити), Ван Дейк (Нидерланды, Ливерпуль), Йошко Гвардиол (Хорватия, РБ Лейпциг), Тео Эрнандес (Франция, Милан).
Полузащитники: Лука Модрич (Хорватия, «Реал» Мадрид), Каземиро (Бразилия, «Манчестер Юнайтед»), Кевин Де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»).
Нападающие: Карим Бензема (Франция, «Реал» Мадрид), Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»), Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ).
Ранее L’Equipe объявило символическую команду ЧМ-2022 по футболу.
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