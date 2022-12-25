Названа символическая сборная 2022 года. Без Роналду, но с Месси и Мбаппе

Французское издание L’Equipe представило свою версию символической сборной лучших футболистов 2022 года.

В сборной, естественно, оказался обладатель «Золотого мяча»-2022 Карим Бензема, а также лучшие бомбардиры ЧМ-2022 года в Катаре: форварды «ПСЖ» Лионель Месси и Килиан Мбаппе. На воротах свое место заслужил Тибо Куртуа, а слева в защите неожиданно поставили Тео Эрнандеса.

Символическая сборная 2022 года:

Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал» Мадрид).

Защитники: Кайл Уокер (Англия, Манчестер Сити), Ван Дейк (Нидерланды, Ливерпуль), Йошко Гвардиол (Хорватия, РБ Лейпциг), Тео Эрнандес (Франция, Милан).

Полузащитники: Лука Модрич (Хорватия, «Реал» Мадрид), Каземиро (Бразилия, «Манчестер Юнайтед»), Кевин Де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»).

Нападающие: Карим Бензема (Франция, «Реал» Мадрид), Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»), Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ).

Ранее L’Equipe объявило символическую команду ЧМ-2022 по футболу.