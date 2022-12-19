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Чемпионат мира
19 декабря 2022, 11:20 |
1623
0

Один француз, три марокканца, без бразильцев. Символическая сборная ЧМ-2022

Французская газета L’quipe представила символическую команду из лучших игроков Мундиаля

19 декабря 2022, 11:20 |
1623
0
Один француз, три марокканца, без бразильцев. Символическая сборная ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Килиан Мбаппе

Французская газета L’Equipe представила символическую сборную ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

Вратарь: Доминик Ливакович (Хорватия / «Динамо Загреб»);

Защитники: Ашраф Хакими (Марокко / «ПСЖ»), Ромен Саисс (Марокко / «Бешикташ»), Йошко Гвардиол (Хорватия / «РБ Лейпциг»), Маркос Акунья (Аргентина / «Севилья»);

Полузащитники: Энцо Фернандес (Аргентина / «Бенфика»), Софьян Амрабат (Марокко / «Фиорентина»), Лука Модрич (Хорватия / «Реал»);

Нападающие: Букайо Сака (Англия / «Арсенал»), Лионель Месси (Аргентина / «ПСЖ»), Килиан Мбаппе (Франция / «ПСЖ»).

Отметим, что в эту команду не попали игроки сборной Бразилии, а единственным представителем Франции, которая дошла до финала ЧМ, является Мбаппе.

К слову, ЧМ-2022 по футболу завершился вчера, 18 декабря. Аргентина по пенальти вырвала трофей у Франции.

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Источник L'Equipe
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