Один француз, три марокканца, без бразильцев. Символическая сборная ЧМ-2022

Французская газета L’Equipe представила символическую сборную ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

Вратарь: Доминик Ливакович (Хорватия / «Динамо Загреб»);

Защитники: Ашраф Хакими (Марокко / «ПСЖ»), Ромен Саисс (Марокко / «Бешикташ»), Йошко Гвардиол (Хорватия / «РБ Лейпциг»), Маркос Акунья (Аргентина / «Севилья»);

Полузащитники: Энцо Фернандес (Аргентина / «Бенфика»), Софьян Амрабат (Марокко / «Фиорентина»), Лука Модрич (Хорватия / «Реал»);

Нападающие: Букайо Сака (Англия / «Арсенал»), Лионель Месси (Аргентина / «ПСЖ»), Килиан Мбаппе (Франция / «ПСЖ»).

Отметим, что в эту команду не попали игроки сборной Бразилии, а единственным представителем Франции, которая дошла до финала ЧМ, является Мбаппе.

К слову, ЧМ-2022 по футболу завершился вчера, 18 декабря. Аргентина по пенальти вырвала трофей у Франции.