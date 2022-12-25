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Испания
25 декабря 2022, 03:10 |
67
0

Не хочет терять набранную форму. Известно, когда Гризманн сыграет в Испании

Французский форвард не собирается брать отпуск

25 декабря 2022, 03:10 |
67
0
Не хочет терять набранную форму. Известно, когда Гризманн сыграет в Испании
Twitter. Антуан Гризманн

Французский форвард испанского футбольного клуба «Атлетико» Антуан Гризманн не собирается брать отпуск после ЧМ-2022 по футболу.

18 декабря Антуан провел финальный поединок мундиаля в составе сборной Франции против аргентинцев. Гризманн вместе с командой завоевал серебряную медаль на этом ЧМ. К слову, Гризманн провел за национальную команду 7 матчей на мундиале 2022 года и отдал 3 ассиста. Французские болельщики не один раз отмечали важность футболиста в составе команды.

Сообщается, что Гризманн не взял отпуск после ЧМ. Антуан провел в субботу, 24 декабря, индивидуальное занятие, а уже сегодня, 25 декабря, приступит к работе в общей группе. Нападающий хочет подойти в оптимальной форме к предстоящему матчу против «Эльче» в Ла Лиге, который запланирован на 29 декабря.

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Источник Mundo Deportivo
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