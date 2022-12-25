Гендиректор Уфы уверен, что выбьет у Арсенала деньги за трансфер Зинченко

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов уверен, что российский клуб получит выплату от лондонского «Арсенала» в связи с приобретением у «Манчестер Сити» украинца Александра Зинченко.



«Уфа» в любом случае получит деньги за Зинченко. Вопрос только в сроках», – сказал Газизов.



Отметим, что Зинченко перешел в «Манчестер Сити» в 2016 году из «Уфы». По условиям договора, российскому клубу полагался процент от дальнейшей продажи футболиста.



В 2022-м украинец стал игроком лондонского «Арсенала». Ранее сообщалось, что «канониры» не могут произвести выплату «Уфе» по причине международных санкций, наложенных на рф как страну-террорист.

Приблизительно эти же слова Газизов говорил в июле, насчитав более 250 тысяч евро компенсации.