ПОВОРОЗНЮК – Гордону: «Я тебе вырву кадык и отдам волкам не съедение»

Президент футбольного клуба «Ингулец» Александр Поворознюк жестко, в своем стиле, ответил журналисту и телеведущему Дмитрию Гордону.



Ранее Гордон призвал Поворознюка, назвавшего его агентом ФСБ, «ответить за базар».



«Долго собирался с мыслями. У меня было много разных вариантов, как это сделать. Сначала я не мог понять, а потом до меня дошло – он просто захотел хайпануть. Была информация, что у Гордона есть квартира в москве за миллиард российских рублей. Но никто не обращал на это внимания. Поворознюк это сказал и все – цепляем Поворознюка.



Теперь что касается агента фсб. Когда человек в декабре и январе перед войной открыто выходит и рассказывает о президенте и всех остальных. Что Украина неправильно делает, президент – такой-то, президент то, президент это. Ему задали прямой вопрос: «Возможно, Зеленскому нужно встретиться с Путиным?». И он ответил на своем фсбешном языке: «С кем встречаться? Путин – очень сильный, большой человек. Он только с сильными встречается. Кто такой Зеленский?».



Я тебе, е***** гандон, или Гордон, хочу объяснить, что Зеленский – наш президент, президент Украины, президент всего украинского народа. По моему глубокому убеждению, эти все подрывы государственности может совершить только агент фсб. Поэтому я сказал свое мнение вслух и горжусь тем, что могу это сделать.



По квартире все очень просто делается. У нас есть выписка из реестра россии от 25 марта, согласно которому квартира принадлежит его теще. Пусть даст новую выписку и покажет, что он ее продал. А все эти угрозы, что он там рассказывает, обзывает… Больше я на него не ведусь, абсолютно ни на что отвечать не буду. А если он в мой адрес скажет, что он мне чем-то угрожает, то я ему вырву н**** кадык и отдам волкам не съедение. Гордон, пошел ты н****. Это будут последние мои слова тебе», – сказал Поворознюк.