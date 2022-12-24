Чемпионат мира24 декабря 2022, 22:55 |
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Двойной удар. Тите ограбили и при этом обвинили в вылете сборной с ЧМ
Экс-наставнику сборной Бразилии не позавидуешь
24 декабря 2022, 22:55 |
688
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Бывший главный тренер сборной Бразилии Тите стал жертвой грабителя в Рио-де-Жанейро.
Сообщается, что у наставника «селесао» не только отобрали цепочку у одного из баров города, но еще и обвинили при этом в вылете команды с мирового первенства.
Преступник отобрал у 61-летнего специалиста цепочку и высказал все, что он думает о тренерских решениях Тите в Катаре.
Отметим, что сборная Бразилии уступила в четвертьфинале Хорватии в серии послематчевых пенальти.
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