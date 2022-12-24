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  4. Двойной удар. Тите ограбили и при этом обвинили в вылете сборной с ЧМ
Чемпионат мира
24 декабря 2022, 22:55 |
688
0

Двойной удар. Тите ограбили и при этом обвинили в вылете сборной с ЧМ

Экс-наставнику сборной Бразилии не позавидуешь

24 декабря 2022, 22:55 |
688
0
Двойной удар. Тите ограбили и при этом обвинили в вылете сборной с ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Тите

Бывший главный тренер сборной Бразилии Тите стал жертвой грабителя в Рио-де-Жанейро.

Сообщается, что у наставника «селесао» не только отобрали цепочку у одного из баров города, но еще и обвинили при этом в вылете команды с мирового первенства.

Преступник отобрал у 61-летнего специалиста цепочку и высказал все, что он думает о тренерских решениях Тите в Катаре.

Отметим, что сборная Бразилии уступила в четвертьфинале Хорватии в серии послематчевых пенальти.

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Источник Goal.com
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