Двойной удар. Тите ограбили и при этом обвинили в вылете сборной с ЧМ

Бывший главный тренер сборной Бразилии Тите стал жертвой грабителя в Рио-де-Жанейро.



Сообщается, что у наставника «селесао» не только отобрали цепочку у одного из баров города, но еще и обвинили при этом в вылете команды с мирового первенства.



Преступник отобрал у 61-летнего специалиста цепочку и высказал все, что он думает о тренерских решениях Тите в Катаре.



Отметим, что сборная Бразилии уступила в четвертьфинале Хорватии в серии послематчевых пенальти.