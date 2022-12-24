24.12.2022, FT 2 : 0
Турция24 декабря 2022, 21:13 |
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Трабзонспор – Фенербахче – 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 15-го тура турецкой Суперлиги
24 декабря 2022, 21:13 |
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Состоялся центральный матч 15-го тура чемпионата Турции, в котором «Трабзонспор» на стадионе «Шенол Гюнеш» переиграл «Фенербахче».
«Желтые канарейки» проиграли вторую встречу в чемпионате подряд и завтра рискуют потерять лидерство в турнирной таблице Суперлиги. «Галатасарай» имеет на два очка меньше и в этом туре еще не играл.
Чемпионат Турции, 15-й тур
«Трабзонспор» – «Фенербахче» – 2:0
Голы: Гомес (61), Трезеге (90+11).
События матча
61’
ГОЛ ! Мяч забил Максимилиано Гомес (Трабзонспор).
57’
Miguel Crespo (Фенербахче) получает красную карточку.
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