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Чемпионат Турции
Трабзонспор
24.12.2022, FT 2 : 0
Фенербахче
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Турция
24 декабря 2022, 21:13 |
209
0

Трабзонспор – Фенербахче – 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 15-го тура турецкой Суперлиги

24 декабря 2022, 21:13 |
209
0
Трабзонспор – Фенербахче – 2:0. Видео голов и обзор матча
ФК Трабзонспор

Состоялся центральный матч 15-го тура чемпионата Турции, в котором «Трабзонспор» на стадионе «Шенол Гюнеш» переиграл «Фенербахче».

«Желтые канарейки» проиграли вторую встречу в чемпионате подряд и завтра рискуют потерять лидерство в турнирной таблице Суперлиги. «Галатасарай» имеет на два очка меньше и в этом туре еще не играл.

Чемпионат Турции, 15-й тур

«Трабзонспор» – «Фенербахче» – 2:0
Голы: Гомес (61), Трезеге (90+11).

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Максимилиано Гомес (Трабзонспор).
57’
Miguel Crespo (Фенербахче) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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