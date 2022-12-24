Трабзонспор – Фенербахче – 2:0. Видео голов и обзор матча

Состоялся центральный матч 15-го тура чемпионата Турции, в котором «Трабзонспор» на стадионе «Шенол Гюнеш» переиграл «Фенербахче».



«Желтые канарейки» проиграли вторую встречу в чемпионате подряд и завтра рискуют потерять лидерство в турнирной таблице Суперлиги. «Галатасарай» имеет на два очка меньше и в этом туре еще не играл.



Чемпионат Турции, 15-й тур



«Трабзонспор» – «Фенербахче» – 2:0

Голы: Гомес (61), Трезеге (90+11).