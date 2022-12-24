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Украина. Премьер лига
24 декабря 2022, 20:53 |
1384
0

ЭДМАР: «Никогда не держал в руках автомат, но приехал поддержать Украину»

И.о. главного тренера «Металлиста» – о первом круге УПЛ

24 декабря 2022, 20:53 |
1384
0
ЭДМАР: «Никогда не держал в руках автомат, но приехал поддержать Украину»
ФК Металлист 1925. Эдмар

В канун Рождества и Нового года исполняющий обязанности главного тренера «Металлиста 1925» Эдмар подвел итоги выступлений команды в первом круге.

– Когда вы осенью приехали в Украину, шла речь о том, что вы будете работать в «Металлисте 1925» с молодыми игроками, помогать адаптироваться Венделу, Ногейри и Казаесу. А потом вдруг пришлось возглавить основную команду клуба. Насколько вы морально готовы к этой работе?
– Хороший вопрос. Просто наша жизнь непредсказуема. Так бывает у каждого человека. Я приехал вместе с Игорем Ногейрой и Леонардо Казаесом, Вендел уже был немного в команде. Однако я действительно помогал им, а также работал с молодежной командой. Но так сложилась ситуация в клубе, и руководители решили довериться нам с Олегом Голодюком. Мы не могли ответить отказом на такое доверие, поэтому решили принять это предложение, поддержать их решение.

– Команда под вашим с Голодюком руководством сыграла семь матчей. Как вы их можете оценить?
– Ох, были разные матчи. Конечно, в первой игре с «Рухом» все были на эмоциях. Ребята показали красивый футбол, потому что они умеют это делать. Наши футболисты понимают. Нельзя не признать, что потом были провальные матчи против «Зари» и «Вереса». Эти матчи дали нам много поводов к размышлению. Мы поговорили с ребятами, объяснили им, что речь идет также об их имени. Футболистам нужно было просто выходить на футбольное поле и показать все, что они умеют. Мастерство у игроков есть. Мы с Олегом говорили, чтобы они просто концентрировались на своих умениях, играли немного агрессивнее. И все удалось, команда добавила в агрессии и у нас получилась четырехматчевая беспроигрышная серия. Следовательно, можно сказать, что эти семь матчей были непростыми.

– На зимнюю паузу «Металлист 1925» пошел на 7-й позиции в турнирной таблице. Насколько она соответствует уровню команды, по вашему мнению?
– Тот футбол, который мы сейчас наблюдаем, из него можно заключить, что можно играть против любой команды. Мы хотим играть все лучше и мы должны к этому стремиться. Что касается игровых характеристик, то можно добавлять совершенно во всем. Надеюсь, что будем работать именно в этом направлении.

– Что для вас оказалось самым сложным в работе во главе «Металлиста 1925»?
– Я был не знаком с игроками команды. Коллектив новый. Мне было сложнее наладить с ними коммуникацию, чтобы они понимали меня, наши требования. Также могу сказать, что опыт, который есть у нас, как у футболистов – это одно. А уж как тренеры мы должны совершенно иначе себя вести. Однако войти в новый коллектив, наладить взаимодействие – это было для меня самым сложным.

– Уже как-то анализировали выступление команды в первом круге?
– Если честно, то я постоянно просматриваю наши матчи. Особенно приятно просматривать матчи, где нам удавалась игра. Против «Руха», против «Кривбасса». При этом, конечно, размышляю о том, как мы будем дальше работать, выступать. Выделяю ошибки, над которыми будем уже работать на сборах.

– Как вам работается вместе с Олегом Голодюком? Нет такого, что поскольку вас двое, то пытаетесь переложить ответственность друг на друга?
– Нет-нет-нет. У нас нет такого. Мы решили начать вместе тренировать «Металлист 1925», мы оба были не против совместной работы. Сейчас мы поближе познакомились. Могу сказать, что мне очень приятно работать с Голодюком. Мы вместе учимся, помогаем друг другу и хотим развиваться дальше и помогать «Металлисту 1925».

– Как будет проходить зимняя подготовка, вы уже спланировали?
– В общих чертах да, они уже были озвучены раньше. Но вообще-то еще находимся в процессе обсуждения различных деталей подготовки с руководителями клуба.

– Очевидно, что сейчас не лучшее время для трансферов в украинском футболе. Тем не менее если представить наличие идеальных условий, какие позиции в команде вы хотели бы усилить?
– Об этом мы также разговариваем с руководителями команды, рассматриваем, какие у нас могут быть варианты, возможности усилить команду. Сейчас как раз время для этого, хотя и его немного маловато. Усиление точно никогда не будет излишним. Конкретные позиции пока что назвать не могу.

– Учитывая ваши связи, теоретически, можно ли ожидать появления новых легионеров, бразильцев?
– Вы сами говорили, что сейчас сложные условия для трансферов в украинском футболе. Тем более, если приглашать легионеров. Многие игроки боятся. Но я могу понять это. С другой стороны, мы надеемся, что скоро наступит наша победа и все будет хорошо. Сложно что-либо сказать именно о бразильцах, это зависит от личного решения каждого. Предложение сделать можно, но понимаем, что игрок может не захотеть сейчас ехать сюда.

– Когда вы приехали осенью, вас в интервью спрашивали, не страшно ли было ехать в Украину. Сейчас вы знаете, как звучит воздушная тревога, как выглядит ракетный обстрел и его последствия, как после атак можно на долгое время остаться без электроэнергии. Как повлиял на вас такой опыт?
– Если честно, то понятно, что я, как и все, еще такого не переживал раньше. Такой опыт у меня в первый раз. С другой стороны, я приехал поддержать Украину. Я не могу сражаться, я не умею этого делать, никогда не держал в руках автомат. Но я мог поддержать в футболе страну, которая дала мне все, что у меня есть в жизни. Отсюда моя жена, здесь родились мои дети. Когда происходят атаки, во время пребывания в укрытиях во время воздушных тревог у меня есть неприятные ощущения. Но честно, мне уже не страшно. Я уверен, что победа будет за нами, это 100%. Когда ты правильно поступаешь в жизни, думаю, тогда все меняется к лучшему в жизни.

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Эдмар чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925
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Источник ФК Металлист 1925
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