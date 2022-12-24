Младен БАРТУЛОВИЧ: «Хорватия могла обыграть Аргентину, выйти в финал ЧМ»

Хорватский наставник «Ингульца» Младен Бартулович считает безусловным успехом третье место национальной команды на ЧМ-2022. В 2018 году Хорватия стала второй.

«Думаю, хорваты могут быть довольны третьим местом. Потому что такая маленькая страна добивается отличных результатов уже на втором чемпионате мира подряд. В 2018 году второе место, в 2022 году – третье. Это очень большой успех и нужно быть довольными. Я думаю, что на этом чемпионате мира это был максимум».

«Хотя футбол непредсказуем. Можно было и обыграть Аргентину, выйти в итоге в финал. Но я думаю, что третье место – это очень большой успех», – сказал Бартулович.