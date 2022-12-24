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  4. Младен БАРТУЛОВИЧ: «Хорватия могла обыграть Аргентину, выйти в финал ЧМ»
Чемпионат мира
24 декабря 2022, 18:47 | Обновлено 24 декабря 2022, 18:48
221
1

Младен БАРТУЛОВИЧ: «Хорватия могла обыграть Аргентину, выйти в финал ЧМ»

Сборная Хорватии провела второй кряду невероятный чемпионат мира

24 декабря 2022, 18:47 | Обновлено 24 декабря 2022, 18:48
221
1
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Хорватия могла обыграть Аргентину, выйти в финал ЧМ»
Getty Images/Global Images Ukraine

Хорватский наставник «Ингульца» Младен Бартулович считает безусловным успехом третье место национальной команды на ЧМ-2022. В 2018 году Хорватия стала второй.

«Думаю, хорваты могут быть довольны третьим местом. Потому что такая маленькая страна добивается отличных результатов уже на втором чемпионате мира подряд. В 2018 году второе место, в 2022 году – третье. Это очень большой успех и нужно быть довольными. Я думаю, что на этом чемпионате мира это был максимум».

«Хотя футбол непредсказуем. Можно было и обыграть Аргентину, выйти в итоге в финал. Но я думаю, что третье место – это очень большой успех», – сказал Бартулович.

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ЧМ-2022 по футболу сборная Хорватии по футболу Младен Бартулович
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Источник Sport.ua
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14sergey1953
Чомусь, мало хто говоре, але потрібно поздоровити Хорватію, за перемогу над сбірною Бразилії!
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