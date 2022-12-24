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Украина. Премьер лига
24 декабря 2022, 18:13 | Обновлено 24 декабря 2022, 18:51
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Младен БАРТУЛОВИЧ: «Третье место на ЧМ – хороший результат для Хорватии»

Хорватский наставник «Ингульца» - о третьем месте «клетчатых» в Катаре и своем дебюте в УПЛ

24 декабря 2022, 18:13 | Обновлено 24 декабря 2022, 18:51
361
0
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Третье место на ЧМ – хороший результат для Хорватии»
ФК Ингулец. Младен Бартулович

Исполняющий обязанности главного тренера «Ингульца» Младен Бартулович в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался об успехе сборной Хорватии на мундиале-2022, а также прокомментировал первые шаги в качестве наставника команды из Петрово.

— Младен, наши поздравления! Сборная Хорватии заняла третье место на мундиале в Катаре. Какие эмоции испытали от такого достижения?
— Конечно, испытывал гордость в момент, когда Хорватия снова смогла добиться такого хорошего результата и показала, что она сильная сборная. Хорваты хорошую игру показали на этом чемпионате мира. Конечно, я испытал гордость, как и каждый хорват, я думаю.

— Что говорят родственники и друзья из Хорватии? Гуляния в стране были такие же, как и в 2018 году? Бронза воспринята как серебро?
— Ну, родственники мне говорили, что, конечно, очень много праздновали третье место в Хорватии. В 2018 году Хорватия заняла второе место на мундиале летом и такая пора больше как-то подходила для празднования. И, конечно, второе место есть второе место. Это очень большой успех. Но третье место тоже очень хорошо отпраздновали, несмотря на то, что холодная погода в Хорватии. Мои родственники и знакомые сказали, что было очень весело во время празднований.

— Третье место было максимумом на этом мундиале или могли хорваты все-таки выйти в финал?
— Думаю, что хорватам можно быть довольными третьим местом. Потому что такая маленькая страна достигает таких замечательных результатов уже на втором чемпионате мира подряд. В 2018 году второе место, в 2022 году третье место. Это очень большой успех и нужно быть довольными этим. Я думаю, что на этом чемпионате мира это был максимум. Хотя футбол непредсказуем. Можно было и обыграть Аргентину, по итогу выйдя в финал. Но, я думаю, что третье место – это очень большой успех.

— Кого и как из сборной Хорватии вы поздравили с успехом на чемпионате мира?
— Поздравил смской Ивана Перишича.

Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Перишич

— Кого из игроков сборной Хорватии можете выделить на мундиале?
— Честно говоря, можно выделить всю команду. Хорватия добилась результата командной игрой. Но, конечно, как и все, выделю Модрича, Гвардиола и Ливаковича. Это игроки, которые очень сильно выделились, особенно Гвардиол и Ливакович.

— Какие качества отметите у капитана сборной Хорватии Луки Модрича?
— Он настоящий капитан, лидер и звезда этой сборной. Он это в очередной раз показал на этом чемпионате мира. Модрич повел команду за собой и привел к очередному успеху сборную Хорватии. Просто молодец. И он настоящая легенда хорватского футбола. Наверное, самая большая легенда.

***

— Ваш дебют на посту главного тренера «Ингульца» был в матче с «Динамо». Как настраивали команду? Хоть проиграли, но вы бились и гол забили.
— Дебютировать на тренерском мостике матчем против «Динамо» и против Луческу для меня было настоящим испытанием. Мне было легко настроить ребят на эту игру. Я считаю, что мы показали достойную игру в этом поединке, несмотря на то, что уступили. У нас были свои моменты, и мы неплохой футбол показали в матче с «Динамо». Я был очень доволен игрой с «Динамо».

— Потом последовала дебютная победа «Ингульца» над «Львовом»…
— Со «Львовом», наверное, была для нас ключевая игра первого круга. В этом поединке определялось: или мы идем вниз, или немножко поднимемся в турнирной таблице УПЛ. Конечно, я настраивал команду только на победу в матче со «Львовом». И я был уверен, что мы на домашнем поле добьемся этой победы. Так в итоге и оказалось. Я считаю, что мы заслуженно обыграли «Львов» в том поединке.

— Перед каникулами вам удалось победить и в матче с крепким «Вересом». Тоже непростой был матч?
— Мы понимали, что нас ждет тяжелая игра, учитывая также сложность поля. Я понимал, в каком состоянии «Верес» приезжает к нам, потому что у них была серия проигрышей. Понимал, что они будут максимально настраиваться. Но для нас эта игра тоже была очень важна. Эти три очка очень важные для нас и для будущего команды. На второй круг это придает нам больше уверенности и шансов подняться еще выше в турнирной таблице УПЛ. Очень рады, что в принципе на мажорной ноте завершили первый круг.


ФК Динамо

— Как оцените нынешнее положение «Ингульца» в турнирной таблице УПЛ? Вы занимаете 14 место с 13 очками в активе.
— Считаю, что могли, конечно, лучше выступить в первом круге и оказаться немного выше в турнирной таблице. Но есть, как есть. Нас ждет очень много игр во втором круге. Считаю, наше турнирное положение можно исправить во втором круге и подняться еще выше.

— Какие планы на межсезонье?
— Собираемся мы в середине января. В конце января планируем начать сборы в Турции. Сейчас занимаемся логистикой, всеми этими вопросами. Надеюсь, что все у нас получится, и мы сможем провести хорошие сборы.

— Планируется ли усиление состава у «Ингульца»?
— У меня основная задача удержать тех футболистов, которые у меня есть в команде. И, конечно, будем искать варианты, как усилить команду. Мы ищем игроков и рассматриваем варианты, кем можем усилиться. Конечно, попробуем подписать игроков, которые смогут нас усилить.

Дмитрий КОТКОВ

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Младен Бартулович статьи эксклюзив ЧМ-2022 по футболу
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Источник Sport.ua
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