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  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «Все только в голове - можно не уставать физически»
Англия
24 декабря 2022, 14:26 | Обновлено 24 декабря 2022, 14:27
233
0

Александр ЗИНЧЕНКО: «Все только в голове - можно не уставать физически»

Украинец – о составляющих успеха лондонской команды

24 декабря 2022, 14:26 | Обновлено 24 декабря 2022, 14:27
233
0
Александр ЗИНЧЕНКО: «Все только в голове - можно не уставать физически»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал о своих ожиданиям от возобновления сезона в чемпионате Англии после паузы на ЧМ-2022.

«Жезус – один из лидеров нашей команды. Он – настоящий воин. Зная лично Габриэла и его характер, не сомневаюсь, что он вернется гораздо сильнее прежнего. Также убежден, что Нкетия отлично выполнит свою работу, каждый верит в него. У нас очень крутой коллектив, есть ощущение единства.

Я просто стараюсь выполнять свою работу как можно лучше. На поле отдаюсь на 100%. Болельщики очень тепло встретили меня в этом клубе. Я до сих пор не могу быть достаточно благодарным за то, что они сделали, какую оказали поддержку.

В прошлом я замечал, что если у вас есть правильное отношение и правильное поведение на поле и вне его, то вы не можете устать физически. Все только в голове. Если все правильно делать в рутине, то вы подготовите свой организм быть свежим – это придерживаться сна, питания, ухаживать за собой. Тогда вы сможете не уставать физически», – признался Зинченко.

«Арсенал» в настоящий момент занимает 1 место в таблице АПЛ, имея 37 очков после 14 матчей. 26 декабря в первой игре после паузы на мундиаль в Катаре «канониры» дома сыграют с «Вест Хэмом», который идет на 16 позиции с 14 пунктами.

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Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Александр Зинченко
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Источник ФК Арсенал Лондон
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