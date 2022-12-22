Зинченко восстановится к ближайшему матчу Арсенала в АПЛ

Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко близок к возвращению в игру после травмы икроножной мышцы. Из-за нее 26-летний игрок пропустил последние четыре товарищеских матча «Канониров».

По информации английских СМИ, Зинченко сможет принять участие в ближайшем матче «Арсенала» в АПЛ. 26 декабря «Канониры» сыграют с «Вест Хэмом», начало – в 22:00 по Киеву.

В нынешнем сезоне на счету Зинченко 1 ассист в 9 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.