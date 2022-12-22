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  4. Зинченко восстановится к ближайшему матчу Арсенала в АПЛ
Англия
22 декабря 2022, 14:22 |
176
0

Зинченко восстановится к ближайшему матчу Арсенала в АПЛ

У хавбека повреждение икроножной мышцы

22 декабря 2022, 14:22 |
176
0
Зинченко восстановится к ближайшему матчу Арсенала в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко близок к возвращению в игру после травмы икроножной мышцы. Из-за нее 26-летний игрок пропустил последние четыре товарищеских матча «Канониров».

По информации английских СМИ, Зинченко сможет принять участие в ближайшем матче «Арсенала» в АПЛ. 26 декабря «Канониры» сыграют с «Вест Хэмом», начало – в 22:00 по Киеву.

В нынешнем сезоне на счету Зинченко 1 ассист в 9 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.

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Источник Football London
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