Игрок Ман Сити Аке назвал задачу команды на вторую часть сезона в АПЛ
Натан Аке – о желаемом
Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке прокомментировал соперничество «горожан» с лондонским «Арсеналом» в борьбе за чемпионство в Английской Премьер-лиге.
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«Мы сделаем все, чтобы побороться с «Арсеналом» за чемпионство. Они очень хороши в нынешнем сезоне. Мы тоже хорошо стартовали после перерыва на ЧМ-2022, надеюсь, будем продолжать в том же духе», — заявил Аке.
В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» занимает 1 место с 37 очками после 14 матчей. «Манчестер Сити» отстает от «канониров» на 5 пунктов.
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