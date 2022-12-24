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Англия
24 декабря 2022, 14:05 | Обновлено 24 декабря 2022, 14:16
156
0

Игрок Ман Сити Аке назвал задачу команды на вторую часть сезона в АПЛ

Натан Аке – о желаемом

24 декабря 2022, 14:05 | Обновлено 24 декабря 2022, 14:16
156
0
Игрок Ман Сити Аке назвал задачу команды на вторую часть сезона в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Натан Аке

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке прокомментировал соперничество «горожан» с лондонским «Арсеналом» в борьбе за чемпионство в Английской Премьер-лиге.

«Мы сделаем все, чтобы побороться с «Арсеналом» за чемпионство. Они очень хороши в нынешнем сезоне. Мы тоже хорошо стартовали после перерыва на ЧМ-2022, надеюсь, будем продолжать в том же духе», — заявил Аке.

В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» занимает 1 место с 37 очками после 14 матчей. «Манчестер Сити» отстает от «канониров» на 5 пунктов.

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Английская Премьер-лига Манчестер Сити Натан Аке
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Источник Manchester Evening News
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