Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тьяго СИЛВА: «У меня сердце кровью обливается»
Чемпионат мира
24 декабря 2022, 12:23 | Обновлено 24 декабря 2022, 12:37
587
0

Тьяго СИЛВА: «У меня сердце кровью обливается»

Бразильский защитник – о своем нынешнем состоянии

24 декабря 2022, 12:23 | Обновлено 24 декабря 2022, 12:37
587
0
Тьяго СИЛВА: «У меня сердце кровью обливается»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьяго Силва

Защитник сборной Бразилии Тьяго Силва заявил, что до сих пор находится под впечатлением от вылета команды с чемпионата мира в Катаре. Напомним, пентакампеоны на стадии 1/4 финала мундиаля в Катаре проиграли команде Хорватии и завершили борьбу на турнире.

«И сегодня у меня сердце кровью обливается. Вы не поверите, сколько раз я садился и хотел что-то написать об этом чемпионате мира, о той работе, которую мы проделали. После всего этого пережить такой вылет очень тяжело. Хочу попросить фанатов продолжать выступать с поддержкой в адрес национальной команды», – признался Силва.

Тьяго Силва, которому идет 39-й год, на ЧМ-2022 в Катаре смог стать автором уникального достижения.

По теме:
Все серьезно. Кавани и Хименесу грозит длительный бан за поведение в Катаре
КАРРАГЕР: «Клубный футбол на другом уровне по сравнению со сборными»
ФОТО. Ди Мария сделал огромное тату с Кубком мира
ЧМ-2022 по футболу сборная Бразилии по футболу Тьяго Силва
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ITA Sport Press
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Невероятный удар. Определен лучший гол ЧМ-2022
Футбол | 23 декабря 2022, 14:21 1
ВИДЕО. Невероятный удар. Определен лучший гол ЧМ-2022
ВИДЕО. Невероятный удар. Определен лучший гол ЧМ-2022

Ожидаемо выиграл удар Ришарлисона

Моуриньо и сборная Португалии. Почему зреет революция на тренерском рынке
Футбол | 23 декабря 2022, 14:25 4
Моуриньо и сборная Португалии. Почему зреет революция на тренерском рынке
Моуриньо и сборная Португалии. Почему зреет революция на тренерском рынке

«Особенный» готов вновь оказаться в авангарде футбольных процессов

ВИДЕО. Реал дает миллиард за Мбаппе, ставим на Лейкерс
Футбол | 24.12.2022, 11:13
ВИДЕО. Реал дает миллиард за Мбаппе, ставим на Лейкерс
ВИДЕО. Реал дает миллиард за Мбаппе, ставим на Лейкерс
УАФ обратилась в УЕФА относительно турнира на рф
Футбол | 24.12.2022, 08:56
УАФ обратилась в УЕФА относительно турнира на рф
УАФ обратилась в УЕФА относительно турнира на рф
После скандала на ЧМ. 26-летний Онана завершил карьеру в сборной Камеруна
Футбол | 23.12.2022, 15:40
После скандала на ЧМ. 26-летний Онана завершил карьеру в сборной Камеруна
После скандала на ЧМ. 26-летний Онана завершил карьеру в сборной Камеруна
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ни одного супертяжа. Леннокс Льюис назвал любимых боксеров
Ни одного супертяжа. Леннокс Льюис назвал любимых боксеров
22.12.2022, 11:52 3
Бокс
Франция подала жалобу на Мартинеса за жестокие насмешки над Мбаппе
Франция подала жалобу на Мартинеса за жестокие насмешки над Мбаппе
23.12.2022, 10:37 11
Футбол
Лучший гол ЧМ, позор УЕФА, фантастическая сумма за Мбаппе, петиция фанов
Лучший гол ЧМ, позор УЕФА, фантастическая сумма за Мбаппе, петиция фанов
24.12.2022, 04:04
Другие виды
ФОТО. А поздравить Месси? Роналду опубликовал первые фото после ЧМ-2022
ФОТО. А поздравить Месси? Роналду опубликовал первые фото после ЧМ-2022
22.12.2022, 22:27 3
Футбол
200 тысяч подписали петицию с требованием провести переигровку финала ЧМ
200 тысяч подписали петицию с требованием провести переигровку финала ЧМ
23.12.2022, 11:39 19
Футбол
Празднуют 100 тысяч? На авианосце адмирал кузнецов произошел пожар
Празднуют 100 тысяч? На авианосце адмирал кузнецов произошел пожар
22.12.2022, 13:37 1
Война
Рой Джонс назвал фаворита боя Александр Усик – Тайсон Фьюри
Рой Джонс назвал фаворита боя Александр Усик – Тайсон Фьюри
22.12.2022, 14:04 2
Бокс
Луческу – об уходе из Динамо: «У меня сильные боли в спине и бедрах»
Луческу – об уходе из Динамо: «У меня сильные боли в спине и бедрах»
22.12.2022, 22:38 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности