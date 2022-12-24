Тьяго СИЛВА: «У меня сердце кровью обливается»
Бразильский защитник – о своем нынешнем состоянии
Защитник сборной Бразилии Тьяго Силва заявил, что до сих пор находится под впечатлением от вылета команды с чемпионата мира в Катаре. Напомним, пентакампеоны на стадии 1/4 финала мундиаля в Катаре проиграли команде Хорватии и завершили борьбу на турнире.
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«И сегодня у меня сердце кровью обливается. Вы не поверите, сколько раз я садился и хотел что-то написать об этом чемпионате мира, о той работе, которую мы проделали. После всего этого пережить такой вылет очень тяжело. Хочу попросить фанатов продолжать выступать с поддержкой в адрес национальной команды», – признался Силва.
Тьяго Силва, которому идет 39-й год, на ЧМ-2022 в Катаре смог стать автором уникального достижения.
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