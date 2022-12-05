Чемпионат мира05 декабря 2022, 22:44 |
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Тиагу Силва установил новый рекорд чемпионатов мира
Все из-за ассиста
05 декабря 2022, 22:44 |
925
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Защитник сборной Бразилии Тиаго Силва установил рекорд чемпионата мира в 38 лет и 74 дня. Капитан команды ассистировал Ришарлисону на 29-й минуте матча 1/8 финала ЧМ-2022 с Южной Кореей (4:1, второй тайм).
Силва стал самым возрастным игроком с голевой передачей на чемпионатах мира. До этого рекорд принадлежал камерунскому футболисту Роже Милла. В 1990 году он отдал голевую передачу в возрасте 38 лет и 42 дня.
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