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  4. Тиагу Силва установил новый рекорд чемпионатов мира
Чемпионат мира
05 декабря 2022, 22:44 |
925
0

Тиагу Силва установил новый рекорд чемпионатов мира

Все из-за ассиста

05 декабря 2022, 22:44 |
925
0
Тиагу Силва установил новый рекорд чемпионатов мира

Защитник сборной Бразилии Тиаго Силва установил рекорд чемпионата мира в 38 лет и 74 дня. Капитан команды ассистировал Ришарлисону на 29-й минуте матча 1/8 финала ЧМ-2022 с Южной Кореей (4:1, второй тайм).

Силва стал самым возрастным игроком с голевой передачей на чемпионатах мира. До этого рекорд принадлежал камерунскому футболисту Роже Милла. В 1990 году он отдал голевую передачу в возрасте 38 лет и 42 дня.

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Тиагу Силва
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Источник Sport.ua
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