Чемпионат мира05 декабря 2022, 21:50 |
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ВИДЕО. Роскошная комбинация! Третий гол Бразилии в ворота Южной Кореи
Гол на счету Ришарлисона
05 декабря 2022, 21:50 |
874
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На 29-й минуте сборная Бразилии довела счет в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Южной Кореи до разгромного – 3:0.
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Ришарлисон сам начал роскошную комбинацию своей команды, и сам ее завершил:
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