Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Роскошная комбинация! Третий гол Бразилии в ворота Южной Кореи
Чемпионат мира
05 декабря 2022, 21:50 |
874
0

ВИДЕО. Роскошная комбинация! Третий гол Бразилии в ворота Южной Кореи

Гол на счету Ришарлисона

05 декабря 2022, 21:50 |
874
0
ВИДЕО. Роскошная комбинация! Третий гол Бразилии в ворота Южной Кореи
Getty Images/Global Images Ukraine

На 29-й минуте сборная Бразилии довела счет в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Южной Кореи до разгромного – 3:0.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ришарлисон сам начал роскошную комбинацию своей команды, и сам ее завершил:

По теме:
Вратарь Хорватии Ливакович – лучший игрок матча против Японии
Бразилия – Южная Корея. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. 4:0! Бразилия продолжает издеваться над корейцами
сборная Бразилии по футболу сборная Южной Кореи по футболу Бразилия - Южная Корея ЧМ-2022 по футболу Ришарлисон видео
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 05 декабря 2022, 03:03 0
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте

Япония – Хорватия – 1:1 (пен. 1:3). Битва за четвертьфинал. Обзор
Футбол | 05 декабря 2022, 20:42 0
Япония – Хорватия – 1:1 (пен. 1:3). Битва за четвертьфинал. Обзор
Япония – Хорватия – 1:1 (пен. 1:3). Битва за четвертьфинал. Обзор

Вашему вниманию видео голов в матче 1/8 финала ЧМ-2022

Это криминал. Стерлинг экстренно улетел из Катара в Лондон. Что случилось?
Футбол | 05.12.2022, 06:05
Это криминал. Стерлинг экстренно улетел из Катара в Лондон. Что случилось?
Это криминал. Стерлинг экстренно улетел из Катара в Лондон. Что случилось?
Артем ДОВБИК: «Рвусь уйти, но зимой Днепр-1 меня не отпустит»
Футбол | 05.12.2022, 19:32
Артем ДОВБИК: «Рвусь уйти, но зимой Днепр-1 меня не отпустит»
Артем ДОВБИК: «Рвусь уйти, но зимой Днепр-1 меня не отпустит»
«Луческу все делает профессионально». Суркис рассказал о ситуации тренера
Футбол | 05.12.2022, 20:51
«Луческу все делает профессионально». Суркис рассказал о ситуации тренера
«Луческу все делает профессионально». Суркис рассказал о ситуации тренера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Дерек Чисора
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Дерек Чисора
03.12.2022, 22:40 5
Бокс
Кто станет чемпионом мира? Прогноз очередного суперкомпьютера
Кто станет чемпионом мира? Прогноз очередного суперкомпьютера
04.12.2022, 13:50 6
Футбол
Маразм крепчает. Друг Ракицкого из рф раскритиковал несколько сборных на ЧМ
Маразм крепчает. Друг Ракицкого из рф раскритиковал несколько сборных на ЧМ
04.12.2022, 14:55 22
Футбол
Отец Фьюри рассказал, почему Усик не сможет побить его сына
Отец Фьюри рассказал, почему Усик не сможет побить его сына
05.12.2022, 07:17 6
Бокс
Тайсон Фьюри - Дерек Чисора. Видео нокаута
Тайсон Фьюри - Дерек Чисора. Видео нокаута
04.12.2022, 00:33 3
Бокс
Франция – Польша – 3:1. Победа рекордсменов. Видео голов и обзор матча
Франция – Польша – 3:1. Победа рекордсменов. Видео голов и обзор матча
04.12.2022, 19:30
Футбол
Дальше - Усик? Тайсон Фьюри спокойно разобрался с Чисорой
Дальше - Усик? Тайсон Фьюри спокойно разобрался с Чисорой
04.12.2022, 00:15 27
Бокс
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
05.12.2022, 01:40 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности