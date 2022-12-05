ВИДЕО. Роскошная комбинация! Третий гол Бразилии в ворота Южной Кореи

На 29-й минуте сборная Бразилии довела счет в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Южной Кореи до разгромного – 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ришарлисон сам начал роскошную комбинацию своей команды, и сам ее завершил: