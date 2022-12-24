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Турция
24 декабря 2022, 11:09 | Обновлено 24 декабря 2022, 11:13
21
0

Газиантеп - Бешикташ. Прогноз и анонс на матч

Матч чемпионата Турции

24 декабря 2022, 11:09 | Обновлено 24 декабря 2022, 11:13
21
0
Газиантеп - Бешикташ. Прогноз и анонс на матч

25 декабря на «Газиантеп Арена» пройдет матч 15-го тура чемпионата Турции, в котором «Газиантеп» встретится с «Бешикташем». Старт поединка запланирован на 14:00 по европейскому времени.

«Газиантеп»

Клуб довольно молод, он был основан в конце 80-х лет прошлого века. Он мог пробиваться в Суперлигу еще в 2011-м, но тогда уступил в плей-офф. В итоге успеха пришлось ждать еще несколько лет. Только в 2019-м удалось выиграть этот дивизион и перебраться в турецкую футбольную элиту. Дебютант зарекомендовал себя сразу крепким орешком, дважды кряду финишируя на достаточно высоких местах - 8-е, потом 9-е. А вот прошлый цикл прошел в борьбе за выживание, благо, что успешной. В итоге «красно-черные» финишировали на 15-й позиции. После летних каникул команда смогла классно стартовать, набрав 10 очков в первых 4 турах. Но потом резко притормозила, и в следующих 9 прибавила только 1 победу, над «Коньяспором», и 6 очков. Было над чем поработать во время паузы, растянувшейся на почти полтора месяца...

«Бешикташ»

Команда относится к грандам, наряду со своими соседями, «Галатасараем» и «Фенербахче». Но, пожалуй, в целом «черные орлы» оцениваются именно как третьи в этом списке. Да, они смогли напомнить о своем величии, выиграв очередной, уже 16-й, чемпионский титул в позапрошлом розыгрыше, еще и в сочетании с кубком. Но прошлый сезон прошел неудачно. Амбициозный стамбульский клуб в итоге занял только 6-е место, оставшись вообще без еврокубков. Новый розыгрыш тоже начался неважно, но с тренером, Валерьеном Исмаэлем, распрощались только в середине осени. «Бешикташ» возглавил местная легенда, Шенол Гюнеш. Но при нем успели сыграть, не особенно успешно, лишь пару встреч, после чего началась затяжная пауза. Что же, посмотрим, как опытнейший наставник ею распорядился. Как минимум, в контрольных поединках «черно-белые» смотрелись достойно.

Статистика личных встреч

У «Бешикташа» 7 очков в 3-х крайних матчах. С другой стороны, на своем поле «Газиантеп» не проигрывает гранду вот уже трижды кряду.

Прогноз

Букмекерские конторы настроены оптимистично насчет шансов гостей. «Газиантеп» в этом сезоне не впечатляет, а «Бешикташу», застрявшему в середине таблицы, нужны очки. Ставим на победу гранда на выезде (коэффициент - 1,98) от Parimatch.

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Газиантеп Бешикташ
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Источник Sport.ua
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