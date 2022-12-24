Гвардиола заявил о проблемах у Филлипса

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что не удовлетворен тем физическим состоянием, в котором полузащитник Калвина Филлипса вернулся в команду после чемпионата мира 2022 года.

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«Он не травмирован – Калвин прибыл с избыточным весом. Я не знаю, почему он так набрал. Игрок прибыл не в том состоянии, чтобы тренироваться и выступать в матчах. Тем, кто принимал участие на ЧМ-2022, было предоставлено дополнительное время до возобновления сезона. Когда он будет готов — будет выступать, потому что Филлипс нам очень нужен», – рассказал Гвардиола.

Как известно, в четверг, 22 декабря, «Манчестер Сити» провел первый официальный матч в Англии после паузы на ЧМ-2022. Это была игра 1/8 финала Кубка английской лиги с «Ливерпулем» (3:2).