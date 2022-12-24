Украинец Кащук помог Сабаху добиться разгромной победы в Азербайджане

В матче 18-го тура чемпионата Азербайджана бакинский «Сабах», цвета которого защищает 22-летний украинский вингер Алексей Кащук, на выезде выяснил отношения с «Сумгаитом». Для украинца и Ко игра завершилась крупной победой – 6:0.

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Кащук стал автором одного из голов. Он на 28-й минуте довел перевес «Сабаха» до убедительного, забив третий гол команды (смотрите на видео, начиная с 1:42). Стоит заметить, что на 77-й минуте в составе «Сабаха» гол забил 26-летний азербайджанец Анатолий Нуриев – экс-игрок «Миная» и «Колоса» из Ковалевки.

Победив, «Сабах» в турнирной таблице чемпионата Азербайджана занимает 2 место с очками после 18 игр. Лидирует «Карабах», у которого 47 пунктов после 17 встреч.

Чемпионат Азербайджана. 18-й тур

Сумгаит – Сабах – 0:6

Голы: Апе, 3 (0:1). Миккельс, 14 (0:2). Кащук, 28 (0:3). Джамалов, 33 (0:4). Нуриев, 77 (0:5). Волков, 85 (0:6).