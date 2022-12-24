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  4. В погоне за Мбаппе и Месси. Холанд вошел в топ-3 года по системе «гол+пас»
Англия
24 декабря 2022, 08:14 | Обновлено 24 декабря 2022, 08:23
357
0

В погоне за Мбаппе и Месси. Холанд вошел в топ-3 года по системе «гол+пас»

Норвежец сравнялся с Неймаром и Левандовски

24 декабря 2022, 08:14 | Обновлено 24 декабря 2022, 08:23
357
0
В погоне за Мбаппе и Месси. Холанд вошел в топ-3 года по системе «гол+пас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в матче 1/8 финала Кубка английской лиги с «Ливерпулем» (3:2) стал автором одного гола. После этого в его активе в поединках 2022 года по системе «гол+пас» стало 51 очко – 43 гола и 8 ассистов. Для достижения таких показателей 22-летнего Холанду понадобился 41 матч.

По суммарному показатель Эрлинг сравнялся с нападающим французского «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймаром (32+19 в 42 матчах) и польским форвардом испанской «Барселоны» Робертом Левандовски (42+9 в 51 встрече).

На сегодня больше, чем Холанд в матчах 2022 года имеют только Килиан Мбаппе и Лионель Месси, выступающие за «ПСЖ». У француза 72 (55+17) очка в 55 играх, у аргентинца – 65 (35+30) в 51 поединке.

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Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе Лионель Месси Неймар Роберт Левандовски
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Источник Squawka
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