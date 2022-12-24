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Украина. Первая лига
24 декабря 2022, 05:58 |
181
0

Президент Кремня: «Стремлюсь вместе с клубом выйти в УПЛ»

Сергей Ковнир верит, что «Кремень» уже в следующем сезоне будет бороться за повышение в классе

24 декабря 2022, 05:58 |
181
0
Президент Кремня: «Стремлюсь вместе с клубом выйти в УПЛ»
ФК Кремень

Президент «Кремня» Сергей Ковнир рассказал о развитии и целях команды.

«В первую очередь я бизнесмен, поэтому футбол рассматриваю с точки зрения бизнеса. Главная цель – создать прибыльный клуб. Понимаю, что это будет непросто, но для этого много работаем сейчас. Безусловно, очень сложно превратить муниципальный футбольный клуб в частный. Нужно преодолеть ментальность, понять зоны ответственности и конечные цели каждого члена нашего клуба. К тому же важно работать быстро и качественно.

Стремлюсь вместе с клубом выйти в УПЛ, но для этого нужно, чтобы прошло время. Считаю, что мы двигаемся в правильном направлении. Ранее подписывали игроков до конца сезона, а сейчас нет футболистов, у которых контракты рассчитаны менее чем на два года. Считаю, что Кремень уже в следующем сезоне будет бороться за повышение в классе.

Наша цель – индивидуальное развитие молодых футболистов. Если хотя бы половина наших футболистов будет играть в УПЛ, для меня это уже будет победа. К тому же коммерческая составляющая также присутствует, ведь талантливую молодежь можно продать за неплохие средства, которые пойдут на развитие клуба. Мы даем возможность молодежи проявить себя, а дальше все в их руках.

У нас разработан большой проект футбольной базы с открытым натуральным и крытым искусственным полем. Однако для этого стоит найти немало средств. Думаю, что мы сможем реализовать этот проект после нашей победы. Также есть вероятность реконструкции газона на стадионе «Политехник» для тренировочного процесса, а возможно, для игр».

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Источник Sportarena
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