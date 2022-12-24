Тренера Львова Хомутовского будут судить в беларуси

28 декабря суд ленинского района Минска приступит к рассмотрению дела в отношении тренера вратарей «Львова» Василия Хомутовского. Его обвиняют в «активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок».

Бывший футболист сборной беларуси был задержан 30 сентября. Сначала он получил 13 суток административного ареста за рассылку материалов из Telegram-канала, признанного в беларуси экстремистским, а затем был повторно задержан по уголовному делу.

После выборов президента беларуси и начавшихся массовых протестов, Хомутовский осудил насилие и уехал из страны. В последнее время он работал во «Львове» помощником Олега Дулуба.