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24 декабря 2022, 03:45 |
96
0

Тренера Львова Хомутовского будут судить в беларуси

Бывший игрок сборной беларуси арестован за критику режима лукашенко

24 декабря 2022, 03:45 |
96
0
Тренера Львова Хомутовского будут судить в беларуси
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28 декабря суд ленинского района Минска приступит к рассмотрению дела в отношении тренера вратарей «Львова» Василия Хомутовского. Его обвиняют в «активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок».

Бывший футболист сборной беларуси был задержан 30 сентября. Сначала он получил 13 суток административного ареста за рассылку материалов из Telegram-канала, признанного в беларуси экстремистским, а затем был повторно задержан по уголовному делу.

После выборов президента беларуси и начавшихся массовых протестов, Хомутовский осудил насилие и уехал из страны. В последнее время он работал во «Львове» помощником Олега Дулуба.

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Василий Хомутовский Львов
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