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  4. КАРРАГЕР: «Клубный футбол на другом уровне по сравнению со сборными»
Англия
23 декабря 2022, 23:55 |
354
0

КАРРАГЕР: «Клубный футбол на другом уровне по сравнению со сборными»

Легендарный защитник – о матче «Манчестер Сити» – «Ливерпуль»

23 декабря 2022, 23:55 |
354
0
КАРРАГЕР: «Клубный футбол на другом уровне по сравнению со сборными»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

Легендарный английский защитник Джейми Каррагер после матча Кубка лиги «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» (3:2) сравнил уровень матча с поединками ЧМ-2022:

«Я восхищаюсь обеими командами и их тренерами. То, что мы наблюдали, было просто великолепно. Ни одна из команд не уступила ни дюйма. «Сити» был лучше, но огромная заслуга «Ливерпуля» в том, что он остался в игре. Мы скучали по этому, не так ли?

Клубный футбол просто на другом уровне по сравнению с матчами сборных. Да, страны объединяются, мы видели сцены в Аргентине на фоне победы на чемпионате мира и эмоции, связанные с этим. Но качество, особенно когда играют эти два клуба, не идет ни в какое сравнение».

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Джейми Каррагер Манчестер Сити - Ливерпуль ЧМ-2022 по футболу
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Источник Sky Sports
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