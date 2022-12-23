ФОТО. Ди Мария сделал огромное тату с Кубком мира

Вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария сделал большое тату на бедре. На нем изображен Кубок мира, который аргентинцы завоевали в воскресенье, 18 декабря, обыграв в финале Францию. Ди Мария в том матче отличился забитым голом.

34-летний Ди Мария, который решил продолжить карьеру в сборной Аргентины, похвастался фото татуировки у себя в Инстаграме: