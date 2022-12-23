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  4. ФОТО. Ди Мария сделал огромное тату с Кубком мира
Чемпионат мира
23 декабря 2022, 23:35 |
1393
0

ФОТО. Ди Мария сделал огромное тату с Кубком мира

Вингер отмечает победу на чемпионате мира

23 декабря 2022, 23:35 |
1393
0
ФОТО. Ди Мария сделал огромное тату с Кубком мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

Вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария сделал большое тату на бедре. На нем изображен Кубок мира, который аргентинцы завоевали в воскресенье, 18 декабря, обыграв в финале Францию. Ди Мария в том матче отличился забитым голом.

34-летний Ди Мария, который решил продолжить карьеру в сборной Аргентины, похвастался фото татуировки у себя в Инстаграме:

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Анхель Ди Мария ЧМ-2022 по футболу сборная Аргентины по футболу фото татуировка
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