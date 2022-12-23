Чемпионат мира23 декабря 2022, 22:14 |
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Ди Мария передумал завершать карьеру в сборной
Вингер продолжит выступать за сборную Аргентины
23 декабря 2022, 22:14 |
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Вингер «Ювентуса» Анхель Ди Мария передумал завершать свою карьеру в сборной Аргентины. Об этом сообщают испанские СМИ.
Перед стартом ЧМ-2022 в Катаре Ди Мария принял решение завершить карьеру в сборной, однако после завоевания Кубка мира 34-летний ветеран свое решение изменил.
Ди Мария дебютировал за сборную Аргентины в 2008 году. Суммарно провел за «Альбиселесте» 129 матчей и забил в них 28 голов.
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