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  4. Ди Мария передумал завершать карьеру в сборной
Чемпионат мира
23 декабря 2022, 22:14 |
724
0

Ди Мария передумал завершать карьеру в сборной

Вингер продолжит выступать за сборную Аргентины

23 декабря 2022, 22:14 |
724
0
Ди Мария передумал завершать карьеру в сборной
Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер «Ювентуса» Анхель Ди Мария передумал завершать свою карьеру в сборной Аргентины. Об этом сообщают испанские СМИ.

Перед стартом ЧМ-2022 в Катаре Ди Мария принял решение завершить карьеру в сборной, однако после завоевания Кубка мира 34-летний ветеран свое решение изменил.

Ди Мария дебютировал за сборную Аргентины в 2008 году. Суммарно провел за «Альбиселесте» 129 матчей и забил в них 28 голов.

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Источник Marca
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