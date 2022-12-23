Сборная Бразилии также хочет пригласить Моуриньо

Федерация футбола Бразилии также заинтересована в приглашении на пост главного тренера национальной сборной Жозе Моуриньо. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Также интерес к Моуриньо проявляет сборная Португалии.

Контракт тренера с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года. Римский клуб не хочет отпускать Моуриньо досрочно, и также выступает против совмещения двух должностей. Владельцы клуба, американская семья Фридкин, готовы предложить португальцу новый контракт.