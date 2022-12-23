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  4. Сборная Бразилии также хочет пригласить Моуриньо
Бразилия
23 декабря 2022, 20:37 |
331
0

Сборная Бразилии также хочет пригласить Моуриньо

Тренер «Ромы» пользуется спросом на рынке

23 декабря 2022, 20:37 |
331
0
Сборная Бразилии также хочет пригласить Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Федерация футбола Бразилии также заинтересована в приглашении на пост главного тренера национальной сборной Жозе Моуриньо. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Также интерес к Моуриньо проявляет сборная Португалии.

Контракт тренера с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года. Римский клуб не хочет отпускать Моуриньо досрочно, и также выступает против совмещения двух должностей. Владельцы клуба, американская семья Фридкин, готовы предложить португальцу новый контракт.

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Источник La Repubblica
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