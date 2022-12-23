Бразилия23 декабря 2022, 20:37 |
331
0
Сборная Бразилии также хочет пригласить Моуриньо
Тренер «Ромы» пользуется спросом на рынке
23 декабря 2022, 20:37 |
331
0
Федерация футбола Бразилии также заинтересована в приглашении на пост главного тренера национальной сборной Жозе Моуриньо. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Также интерес к Моуриньо проявляет сборная Португалии.
Контракт тренера с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года. Римский клуб не хочет отпускать Моуриньо досрочно, и также выступает против совмещения двух должностей. Владельцы клуба, американская семья Фридкин, готовы предложить португальцу новый контракт.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 декабря 2022, 23:30 2
Аргентинцы получили 42 миллиона евро, французы – 30
Футбол | 23 декабря 2022, 19:18 11
Джуд Беллингем вошел в пятерку
Футбол | 22.12.2022, 23:53
Футбол | 23.12.2022, 12:36
Футбол | 23.12.2022, 18:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.12.2022, 14:21 1
22.12.2022, 12:20
22.12.2022, 17:29 14
21.12.2022, 16:33 3
23.12.2022, 11:39 17
21.12.2022, 20:29 12
22.12.2022, 11:35 4
22.12.2022, 22:38 3