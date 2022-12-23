Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Микель АРТЕТА: «Мы собираемся быть активными на рынке»
Англия
23 декабря 2022, 20:08 |
163
0

Микель АРТЕТА: «Мы собираемся быть активными на рынке»

Тренер «Арсенала» рассказал о планах на январь

23 декабря 2022, 20:08 |
163
0
Микель АРТЕТА: «Мы собираемся быть активными на рынке»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о планах лондонского клуба на январское трансферное окно:

«Мы собираемся быть активными. Эта активность состоит в усилении команды. У этого состава до сих пор нет такой роскоши, чтобы не ставить максимальные цели на каждое трансферное окно. Мы должны делать это, потому что это очень важно.

Если мы хотим кого-то получить, это должен быть игрок, который выведет нас на следующий уровень. Мы всегда будем активны на рынке и будем оценивать наибольшие возможности, которые у нас есть. Мы всегда контактируем с владельцами. Считаю, что наши отношения становятся все крепче и крепче».

По теме:
Обновлен список самых дорогих футболистов. Мбаппе обошел Холанда
Источник: Мудрик хочет в Арсенал и АПЛ, ждет переговоры клубов
Осталось только 8. Завершился групповой турнир в женской Лиге чемпионов
Микель Артета Арсенал Лондон
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Evening Standard
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик и Мудрик – лучшие игроки осенней части УПЛ
Футбол | 23 декабря 2022, 12:31 8
Довбик и Мудрик – лучшие игроки осенней части УПЛ
Довбик и Мудрик – лучшие игроки осенней части УПЛ

Sport.ua итожит первый круг чемпионата Украины

Источник: Цыганков не захотел подписывать новый контракт с Динамо
Футбол | 23 декабря 2022, 12:36 14
Источник: Цыганков не захотел подписывать новый контракт с Динамо
Источник: Цыганков не захотел подписывать новый контракт с Динамо

В ближайшие полгода Виктор покинет столичный клуб

Франция подала жалобу на Мартинеса за жестокие насмешки над Мбаппе
Футбол | 23.12.2022, 10:37
Франция подала жалобу на Мартинеса за жестокие насмешки над Мбаппе
Франция подала жалобу на Мартинеса за жестокие насмешки над Мбаппе
ВИДЕО. Невероятный удар. Определен лучший гол ЧМ-2022
Футбол | 23.12.2022, 14:21
ВИДЕО. Невероятный удар. Определен лучший гол ЧМ-2022
ВИДЕО. Невероятный удар. Определен лучший гол ЧМ-2022
Полузащитник Динамо: «Лучше год без футбола, чем без секса»
Футбол | 23.12.2022, 17:47
Полузащитник Динамо: «Лучше год без футбола, чем без секса»
Полузащитник Динамо: «Лучше год без футбола, чем без секса»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-чемпионка мира завершила карьеру из-за обвинений в смене пола
Экс-чемпионка мира завершила карьеру из-за обвинений в смене пола
22.12.2022, 22:53
Бокс
Невероятная сумма для Аргентины. Сколько заработали сборные за ЧМ-2022?
Невероятная сумма для Аргентины. Сколько заработали сборные за ЧМ-2022?
22.12.2022, 23:30 2
Футбол
Еще есть кого вернуть. Пять украинских опций усиления состава для Шахтера
Еще есть кого вернуть. Пять украинских опций усиления состава для Шахтера
22.12.2022, 14:10 21
Футбол
ВИДЕО. Гвардиола отреагировал на победу Месси на ЧМ-2022
ВИДЕО. Гвардиола отреагировал на победу Месси на ЧМ-2022
22.12.2022, 08:57
Футбол
Прилетел HIMARS? В Донецке ранены Рогозин и глава правительства «ДНР»
Прилетел HIMARS? В Донецке ранены Рогозин и глава правительства «ДНР»
22.12.2022, 01:23 5
Война
Рой Джонс назвал фаворита боя Александр Усик – Тайсон Фьюри
Рой Джонс назвал фаворита боя Александр Усик – Тайсон Фьюри
22.12.2022, 14:04 2
Бокс
Рой Джонс рассказал, почему Джошуа не смог удивить Усика во втором бою
Рой Джонс рассказал, почему Джошуа не смог удивить Усика во втором бою
22.12.2022, 12:20
Бокс
200 тысяч подписали петицию с требованием провести переигровку финала ЧМ
200 тысяч подписали петицию с требованием провести переигровку финала ЧМ
23.12.2022, 11:39 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности