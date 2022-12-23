Микель АРТЕТА: «Мы собираемся быть активными на рынке»
Тренер «Арсенала» рассказал о планах на январь
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о планах лондонского клуба на январское трансферное окно:
«Мы собираемся быть активными. Эта активность состоит в усилении команды. У этого состава до сих пор нет такой роскоши, чтобы не ставить максимальные цели на каждое трансферное окно. Мы должны делать это, потому что это очень важно.
Если мы хотим кого-то получить, это должен быть игрок, который выведет нас на следующий уровень. Мы всегда будем активны на рынке и будем оценивать наибольшие возможности, которые у нас есть. Мы всегда контактируем с владельцами. Считаю, что наши отношения становятся все крепче и крепче».
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