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  4. Не обошлось без инцидентов. 15-летняя девочка пострадала от фанов Ливерпуля
Англия
23 декабря 2022, 19:45 |
424
0

Не обошлось без инцидентов. 15-летняя девочка пострадала от фанов Ливерпуля

Болельщица «Манчестер Сити» получила шрам на всю жизнь от пластикового стакана от пива

23 декабря 2022, 19:45 |
424
0
Не обошлось без инцидентов. 15-летняя девочка пострадала от фанов Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 22 декабря, состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «горожан».

К сожалению, этот поединок не обошелся без инцидентов. 15-летняя болельщица «Манчестер Сити» получила повреждение от постороннего предмета. Сообщается, что фанаты «Ливерпуля» бросили пластиковый стакан от пива наполненного монетами, который попал на голову девочке. Теперь у юной болельщицы останется шрам на всю жизнь.

К слову, это не единственный инцидент, который произошел во время этого матча. Во время игры с трибун было брошено несколько посторонних предметов, включая монеты и дымовую шашку. Еще двое мужчин были арестованы за попытку пронести пиротехнику на стадион.

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Источник The Telegraph
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