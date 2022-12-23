Полузащитник Динамо: «Лучше год без футбола, чем без секса»

Полузащитник киевского «Динамо» Миккель Дуэлунд пообщался с пресс-службой нидерландского клуба «Неймеган», за который сейчас и выступает Миккель на правах аренды:

– Что выберете: неделю без Netflix или без Spotify?

– Наверное, неделя без Netflix.

– Красная карточка или гол в собственные ворота?

– Конечно, красная карточка.

– Что важнее: забить гол в финале Кубка или в финале плей-офф чемпионата?

– В финале Кубка.

– Забить гол, перекинув мяч через вратаря, или ударом с дальнего расстояния?

– Ударом с дальнего расстояния.

– Что для тебя лучше: пойти погулять где-нибудь вечером или остаться дома?

– Куда-нибудь пойти вечером.

– Лига чемпионов или чемпионат мира?

– Чемпионат мира.

– Если бы тебе позволили представлять другую страну, за кого бы ты играл?

– За Францию ​​или Аргентину.

– Один год без секса или без футбола?

– Наверное, год без футбола.

Отметим, что в августе 2022 года «Неймеган» продлил аренду Миккеля. Дуэлунд перешел в «Динамо» летом 2018 года, заключив 5-летнее соглашение. Таким образом, летом следующего года у вингера истечет контракт с «Динамо», после чего он в статусе свободного агента сможет бесплатно покинуть украинский клуб.