Полузащитник Динамо: «Лучше год без футбола, чем без секса»
Миккель Дуэлунд ответил на вопросы пресс-службы «Неймегена»
Полузащитник киевского «Динамо» Миккель Дуэлунд пообщался с пресс-службой нидерландского клуба «Неймеган», за который сейчас и выступает Миккель на правах аренды:
– Что выберете: неделю без Netflix или без Spotify?
– Наверное, неделя без Netflix.
– Красная карточка или гол в собственные ворота?
– Конечно, красная карточка.
– Что важнее: забить гол в финале Кубка или в финале плей-офф чемпионата?
– В финале Кубка.
– Забить гол, перекинув мяч через вратаря, или ударом с дальнего расстояния?
– Ударом с дальнего расстояния.
– Что для тебя лучше: пойти погулять где-нибудь вечером или остаться дома?
– Куда-нибудь пойти вечером.
– Лига чемпионов или чемпионат мира?
– Чемпионат мира.
– Если бы тебе позволили представлять другую страну, за кого бы ты играл?
– За Францию или Аргентину.
– Один год без секса или без футбола?
– Наверное, год без футбола.
Отметим, что в августе 2022 года «Неймеган» продлил аренду Миккеля. Дуэлунд перешел в «Динамо» летом 2018 года, заключив 5-летнее соглашение. Таким образом, летом следующего года у вингера истечет контракт с «Динамо», после чего он в статусе свободного агента сможет бесплатно покинуть украинский клуб.
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