ОФИЦИАЛЬНО. НЕК продлил аренду Дуэлунда из Динамо

Нидерландский клуб НЕК из Неймегена объявил о продлении на один сезон аренды 25-летнего левого вингера «Динамо» Миккеля Дуэлунда.

В официальном коммюнике сообщается, что НЕК воспользовался специальным разрешением ФИФА для футболистов-легионеров на приостановку действия контрактов с украинскими клубами.

Дуэлунд отыграл в НЕК минувший сезон также на правах аренды. В начале февраля датский футболист выражал надежду, что нидерландцы выкупят его контракт у «Динамо».

Напомним, Дуэлунд перешел в «Динамо» летом 2018 года, заключив 5-летнее соглашение. Таким образом, летом следующего года у вингера истечет контракт с «Динамо», после чего он в статусе свободного агента сможет бесплатно покинуть украинский клуб.