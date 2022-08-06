ОФИЦИАЛЬНО. НЕК продлил аренду Дуэлунда из Динамо
Следующим летом датчанин сможет покинуть украинский клуб свободным агентом
Нидерландский клуб НЕК из Неймегена объявил о продлении на один сезон аренды 25-летнего левого вингера «Динамо» Миккеля Дуэлунда.
В официальном коммюнике сообщается, что НЕК воспользовался специальным разрешением ФИФА для футболистов-легионеров на приостановку действия контрактов с украинскими клубами.
Дуэлунд отыграл в НЕК минувший сезон также на правах аренды. В начале февраля датский футболист выражал надежду, что нидерландцы выкупят его контракт у «Динамо».
Напомним, Дуэлунд перешел в «Динамо» летом 2018 года, заключив 5-летнее соглашение. Таким образом, летом следующего года у вингера истечет контракт с «Динамо», после чего он в статусе свободного агента сможет бесплатно покинуть украинский клуб.
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