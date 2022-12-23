Абсурд. В сборной Франции запретили следить за Бензема в соцсетях
Об этом сообщил журналист Ромен Молина
Французский журналист Ромен Молина заявил, что футболистам сборной Франции запретили лайкать и как-то комментировать посты Карима Бензема в соцсетях или же статьи / новости, связанные с ним:
«Да, это правда, что игрокам Франции запретили лайкать посты и следить за Каримом в соцсетях. Бред какой-то. Оказывается, тренер вратарей Фрак Равио очень много времени проводит в соцсетях и рассказывает Дидье Дешаму, кто как и что там... Может надо было не этим заниматься, а иметь второй план на финал против Аргентины?».
К слову, у Бензема с Дешамом были очень напряженные отношения. Карим не сыграл на ЧМ ни одного матча, так как получил травму перед стартовой игрой с Австралией. После окончания мундиаля Бензема объявил о завершении карьеры.
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