Абсурд. В сборной Франции запретили следить за Бензема в соцсетях

Французский журналист Ромен Молина заявил, что футболистам сборной Франции запретили лайкать и как-то комментировать посты Карима Бензема в соцсетях или же статьи / новости, связанные с ним:

«Да, это правда, что игрокам Франции запретили лайкать посты и следить за Каримом в соцсетях. Бред какой-то. Оказывается, тренер вратарей Фрак Равио очень много времени проводит в соцсетях и рассказывает Дидье Дешаму, кто как и что там... Может надо было не этим заниматься, а иметь второй план на финал против Аргентины?».

К слову, у Бензема с Дешамом были очень напряженные отношения. Карим не сыграл на ЧМ ни одного матча, так как получил травму перед стартовой игрой с Австралией. После окончания мундиаля Бензема объявил о завершении карьеры.