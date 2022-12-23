Семья Аньелли может продать Ювентус

«Ювентус» может быть выставлен на продажу в следующем сезоне. Об этом сообщает итальянский журналист Массимо Брамбати. По его словам, семья Аньелли, владеющая клубом, готова услышать предложения по покупке «Старой синьоры».

Одной из причин продажи называются большие финансовые потери клуба, которые только ухудшаются.

Отметим, что недавно появилась информация о том, что «Ювентус» может быть исключен из еврокубков и переведен в Серию B за финансовые махинации.