В Серию В и без ЛЧ. Ювентусу грозит дисквалификация из еврокубков
Причина такая же – финансовые махинации
Туринский футбольный клуб «Ювентус» может быть исключен из еврокубков из-за финансовых махинаций.
УЕФА заявила, что если прокуратура Турина докажет факт финансовых правонарушений в деятельности клуба в последние несколько лет, то итальянской команде грозят санкции на уровне европейского футбола.
В этой ситуации расследование УЕФА будет опираться именно на выводы местных органов.
Сообщается, что санкции будут зависеть от степени несоблюдения правил – это может быть предупреждение, штрафы, ограничения на выплаты призовых и вовсе отстранение команды от международных соревнований под эгидой союза.
Отметим, что ранее была информация, что «Ювентус» может быть исключен из Серии А и тогда попасть в Серию В.
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