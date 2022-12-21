Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Серию В и без ЛЧ. Ювентусу грозит дисквалификация из еврокубков
Италия
21 декабря 2022, 11:39 | Обновлено 21 декабря 2022, 11:48
437
0

В Серию В и без ЛЧ. Ювентусу грозит дисквалификация из еврокубков

Причина такая же – финансовые махинации

21 декабря 2022, 11:39 | Обновлено 21 декабря 2022, 11:48
437
0
В Серию В и без ЛЧ. Ювентусу грозит дисквалификация из еврокубков
Twitter

Туринский футбольный клуб «Ювентус» может быть исключен из еврокубков из-за финансовых махинаций.

УЕФА заявила, что если прокуратура Турина докажет факт финансовых правонарушений в деятельности клуба в последние несколько лет, то итальянской команде грозят санкции на уровне европейского футбола.

В этой ситуации расследование УЕФА будет опираться именно на выводы местных органов.

Сообщается, что санкции будут зависеть от степени несоблюдения правил – это может быть предупреждение, штрафы, ограничения на выплаты призовых и вовсе отстранение команды от международных соревнований под эгидой союза.

Отметим, что ранее была информация, что «Ювентус» может быть исключен из Серии А и тогда попасть в Серию В.

По теме:
Пиоли озвучил цели Милана на нынешний сезон
Больше денег. Инфантино хочет проводить чемпионат мира каждые 3 года
Источник: Зидан может возглавить Ювентус
Ювентус Серия A коррупция Серия B УЕФА Лига чемпионов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько Арсенал готов заплатить за трансфер Мудрика
Футбол | 21 декабря 2022, 09:05 4
Стало известно, сколько Арсенал готов заплатить за трансфер Мудрика
Стало известно, сколько Арсенал готов заплатить за трансфер Мудрика

«Канониры» надеются, что им хватит 60-65 млн евро, включая бонусы

ДЕВУШКА ДНЯ. Американская актриса, с которой начал встречаться Михайлюк
Баскетбол | 20 декабря 2022, 13:20 4
ДЕВУШКА ДНЯ. Американская актриса, с которой начал встречаться Михайлюк
ДЕВУШКА ДНЯ. Американская актриса, с которой начал встречаться Михайлюк

Кирия Шредер также работает и ринг-герл

ВИДЕО. Прервал голевую засуху. Ярмоленко забил за Аль-Айн в чемпионате ОАЭ
Футбол | 20.12.2022, 18:50
ВИДЕО. Прервал голевую засуху. Ярмоленко забил за Аль-Айн в чемпионате ОАЭ
ВИДЕО. Прервал голевую засуху. Ярмоленко забил за Аль-Айн в чемпионате ОАЭ
Месси признался, кому посвящает победу на ЧМ-2022
Футбол | 20.12.2022, 19:20
Месси признался, кому посвящает победу на ЧМ-2022
Месси признался, кому посвящает победу на ЧМ-2022
Драки, полиция, двое погибших. Известны последствия парада в Аргентине
Футбол | 21.12.2022, 03:07
Драки, полиция, двое погибших. Известны последствия парада в Аргентине
Драки, полиция, двое погибших. Известны последствия парада в Аргентине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новая партия дронов. Зеленский рассказал, сколько Шахедов получила россия
Новая партия дронов. Зеленский рассказал, сколько Шахедов получила россия
19.12.2022, 19:27 11
Война
ОФИЦИАЛЬНО. Бензема завершил карьеру в сборной Франции
ОФИЦИАЛЬНО. Бензема завершил карьеру в сборной Франции
19.12.2022, 16:47 5
Футбол
«Гоню от себя мысли». Вице-президента УАФ подозревают в фальсификации
«Гоню от себя мысли». Вице-президента УАФ подозревают в фальсификации
20.12.2022, 03:49 23
Футбол
Один француз, три марокканца, без бразильцев. Символическая сборная ЧМ-2022
Один француз, три марокканца, без бразильцев. Символическая сборная ЧМ-2022
19.12.2022, 11:20 3
Футбол
Генштаб: «ВСУ отбили вражеские атаки возле 10 населенных пунктов»
Генштаб: «ВСУ отбили вражеские атаки возле 10 населенных пунктов»
20.12.2022, 08:18 1
Война
ФОТО. кремль заявил, что путин был на передовой. Правда, ошибка в 200 км
ФОТО. кремль заявил, что путин был на передовой. Правда, ошибка в 200 км
21.12.2022, 04:31 1
Война
Грязные штучки. Как Эмилиано Мартинес выиграл серию пенальти против Франции
Грязные штучки. Как Эмилиано Мартинес выиграл серию пенальти против Франции
20.12.2022, 13:55 19
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
21.12.2022, 07:00
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности