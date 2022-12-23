Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Таловеров: «Официального предложения от Шахтера нет»
Украина. Премьер лига
23 декабря 2022, 16:33 |
155
0

Защитник Таловеров: «Официального предложения от Шахтера нет»

Максим не против вернуться в Украину

23 декабря 2022, 16:33 |
155
0
Защитник Таловеров: «Официального предложения от Шахтера нет»
fcslovanliberec.cz

Защитник «Слована» Максим Таловеров рассказал о том, что не против вернуться в Украину, однако реальных предложений от «Шахтера» все еще нет.

«По состоянию на сегодня официального предложения нет. Я не слышал ни от агента, ни от клуба, что пришло какое-то предложение. Пока это только слухи. Естественно, очень приятно, что такой клуб как «Шахтер» интересуется мной, если это не слух. Это огромная честь, с самого детства я играл в «Шахтере» и мечтал выступать за этот клуб всю свою жизнь».

«Но… Всю мою жизнь у меня есть и будет цель выиграть Лигу чемпионов», — сказал Таловеров.

22-летний игрок, чей контракт завершается в 2026 году, в нынешнем сезоне провел 16 матчей и забил 2 гола.

По теме:
Источник: Мудрик хочет в Арсенал и АПЛ, ждет переговоры клубов
ПСЖ интересуется бывшим хавбеком Шахтера
Он играет у Каштру. Шахтер сделал запрос по 22-летнему бразильцу
Максим Таловеров Шахтер Донецк Слован Либерец
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник FanDay
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Выход из зоны комфорта. Почему Ротань возглавил Александрию
Футбол | 23 декабря 2022, 09:49 12
Выход из зоны комфорта. Почему Ротань возглавил Александрию
Выход из зоны комфорта. Почему Ротань возглавил Александрию

Блогер Sport.ua – о назначении Руслана Ротаня главным тренером «Александрии»

Роман ЗОЗУЛЯ: «От выступления Зеленского у меня бегали по телу мурашки»
Футбол | 22 декабря 2022, 18:03 10
Роман ЗОЗУЛЯ: «От выступления Зеленского у меня бегали по телу мурашки»
Роман ЗОЗУЛЯ: «От выступления Зеленского у меня бегали по телу мурашки»

Украинский футболист – о выступлении Владимира Зеленского в Конгрессе США

Франция подала жалобу на Мартинеса за жестокие насмешки над Мбаппе
Футбол | 23.12.2022, 10:37
Франция подала жалобу на Мартинеса за жестокие насмешки над Мбаппе
Франция подала жалобу на Мартинеса за жестокие насмешки над Мбаппе
Легендарный голкипер сборной Мексики продолжит карьеру в Серии А
Футбол | 23.12.2022, 17:19
Легендарный голкипер сборной Мексики продолжит карьеру в Серии А
Легендарный голкипер сборной Мексики продолжит карьеру в Серии А
Луческу – об уходе из Динамо: «У меня сильные боли в спине и бедрах»
Футбол | 22.12.2022, 22:38
Луческу – об уходе из Динамо: «У меня сильные боли в спине и бедрах»
Луческу – об уходе из Динамо: «У меня сильные боли в спине и бедрах»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рой Джонс назвал фаворита боя Александр Усик – Тайсон Фьюри
Рой Джонс назвал фаворита боя Александр Усик – Тайсон Фьюри
22.12.2022, 14:04 2
Бокс
ВИДЕО. Гвардиола отреагировал на победу Месси на ЧМ-2022
ВИДЕО. Гвардиола отреагировал на победу Месси на ЧМ-2022
22.12.2022, 08:57
Футбол
Экс-чемпионка мира завершила карьеру из-за обвинений в смене пола
Экс-чемпионка мира завершила карьеру из-за обвинений в смене пола
22.12.2022, 22:53
Бокс
ФОТО. А поздравить Месси? Роналду опубликовал первые фото после ЧМ-2022
ФОТО. А поздравить Месси? Роналду опубликовал первые фото после ЧМ-2022
22.12.2022, 22:27 3
Футбол
Лакомые кусочки трансферного рынка. 5 футболистов, сверкнувших на ЧМ-2022
Лакомые кусочки трансферного рынка. 5 футболистов, сверкнувших на ЧМ-2022
21.12.2022, 16:45 10
Футбол
Уехал и не вернулся. За пределами Украины исчез стронгмен Бережник
Уехал и не вернулся. За пределами Украины исчез стронгмен Бережник
21.12.2022, 20:29 12
Другие виды
Прилетел HIMARS? В Донецке ранены Рогозин и глава правительства «ДНР»
Прилетел HIMARS? В Донецке ранены Рогозин и глава правительства «ДНР»
22.12.2022, 01:23 5
Война
Источник: Роналду принял предложение Аль-Насра
Источник: Роналду принял предложение Аль-Насра
22.12.2022, 13:31 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности