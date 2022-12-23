Защитник Таловеров: «Официального предложения от Шахтера нет»

Защитник «Слована» Максим Таловеров рассказал о том, что не против вернуться в Украину, однако реальных предложений от «Шахтера» все еще нет.

«По состоянию на сегодня официального предложения нет. Я не слышал ни от агента, ни от клуба, что пришло какое-то предложение. Пока это только слухи. Естественно, очень приятно, что такой клуб как «Шахтер» интересуется мной, если это не слух. Это огромная честь, с самого детства я играл в «Шахтере» и мечтал выступать за этот клуб всю свою жизнь».

«Но… Всю мою жизнь у меня есть и будет цель выиграть Лигу чемпионов», — сказал Таловеров.

22-летний игрок, чей контракт завершается в 2026 году, в нынешнем сезоне провел 16 матчей и забил 2 гола.