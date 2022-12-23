Эмилиано МАРТИНЕС – о промахе Тчуамени: «Он все про****»
Вратарь сборной Аргентины не устает издеваться над соперниками даже после победы
Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес продолжает издеваться над игроками сборной Франции после победы в финале чемпионата мира.
30-летний голкипер на одном из мероприятий заявил, что знал, что Орельен Тчуамени будет «очень нервничать» после того, как аргентинец отразил пенальти Кингсли Комана.
«Я знаю, что серия пенальти – одна из моих сильных сторон, соперники уважают меня за это, и они говорили мне об этом.
Когда я отразил первый пенальти в финале чемпионата мира (от Кингсли Комана - прим.), я знал, что другой парень (Тчуамени - прим.) будет очень нервничать. Я пытался играть с ним ментально, отбрасывая мяч, разговаривая с ним… И он не смог забить, он все про****», – сказал Мартинес.
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