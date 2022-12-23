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  4. Эмилиано МАРТИНЕС – о промахе Тчуамени: «Он все про****»
Чемпионат мира
23 декабря 2022, 13:45 |
1094
3

Эмилиано МАРТИНЕС – о промахе Тчуамени: «Он все про****»

Вратарь сборной Аргентины не устает издеваться над соперниками даже после победы

23 декабря 2022, 13:45 |
1094
3
Эмилиано МАРТИНЕС – о промахе Тчуамени: «Он все про****»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес продолжает издеваться над игроками сборной Франции после победы в финале чемпионата мира.

30-летний голкипер на одном из мероприятий заявил, что знал, что Орельен Тчуамени будет «очень нервничать» после того, как аргентинец отразил пенальти Кингсли Комана.

«Я знаю, что серия пенальти – одна из моих сильных сторон, соперники уважают меня за это, и они говорили мне об этом.

Когда я отразил первый пенальти в финале чемпионата мира (от Кингсли Комана - прим.), я знал, что другой парень (Тчуамени - прим.) будет очень нервничать. Я пытался играть с ним ментально, отбрасывая мяч, разговаривая с ним… И он не смог забить, он все про****», – сказал Мартинес.

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Источник Sport Bible
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Комментарии 3
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DK1961
Всем тем, кто здесь поддерживает стадо кривоногих симулянтов и хамов: Путин чуть ли не первым понесся поздравлять президента Аргентины с победой, так что вы все - в одной лодке с главой поребрика. С чем я вас и поздравляю. НИКАКАЯ САМАЯ ЛУЧШАЯ ИГРА ФУТБОЛИСТОВ НЕ МОЖЕТ ЗАКРЫТЬ ГЛАЗА НА ИХ ПОДЛОСТЬ И ХАМСТВО. Запомните это навсегда
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+2
Andre Chil
Точно як програвати треба вміти, так і переможцем треба бути гідним, от і все що надо знати, як в грі, так, і по життю, хай, він, і чемпіон, та гівнюк, ще той, а карма вона така...
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+1
nomah2
Эти слова и неуважение к сопернику , вернуться к нему обратно . В его спортивной карьере. 
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+1
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