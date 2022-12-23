Гюндоган ведет переговоры с Манчестер Сити о новом контракте
Немецкий хавбек может подписать с «горожанами» соглашение до 2025 года
«Манчестер Сити» хочет оставить в команде полузащитника Илкая Гюндогана, который выступает на «Этихад Стэдиум» с 2016 года. Стороны ведут переговоры по новому контракту.
Если все пройдет гладко, немец подпишет с «горожанами» соглашение до 2025 года. Напомним, что на данный момент Гюндогану уже 32 года, но несмотря на это, Илкай по-прежнему является одним из ключевых игроков «Манчестер Сити».
Действующий контракт Гюндогана подходит к концу летом 2023 года. Из-за этого к футболисту приписывали интерес со стороны каталонской «Барселоны».
Ранее сообщалось, что в «Барселоне» забраковали Гюндогана.
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