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Англия
23 декабря 2022, 11:38 | Обновлено 23 декабря 2022, 11:47
127
0

Гюндоган ведет переговоры с Манчестер Сити о новом контракте

Немецкий хавбек может подписать с «горожанами» соглашение до 2025 года

23 декабря 2022, 11:38 | Обновлено 23 декабря 2022, 11:47
127
0
Гюндоган ведет переговоры с Манчестер Сити о новом контракте
Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган

«Манчестер Сити» хочет оставить в команде полузащитника Илкая Гюндогана, который выступает на «Этихад Стэдиум» с 2016 года. Стороны ведут переговоры по новому контракту.

Если все пройдет гладко, немец подпишет с «горожанами» соглашение до 2025 года. Напомним, что на данный момент Гюндогану уже 32 года, но несмотря на это, Илкай по-прежнему является одним из ключевых игроков «Манчестер Сити».

Действующий контракт Гюндогана подходит к концу летом 2023 года. Из-за этого к футболисту приписывали интерес со стороны каталонской «Барселоны».

Ранее сообщалось, что в «Барселоне» забраковали Гюндогана.

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Источник Николо Скира
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