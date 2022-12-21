Англия21 декабря 2022, 20:48 | Обновлено 21 декабря 2022, 21:01
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В Барселоне забраковали Гюндогана
Каталонцы не думают о подписании немца
21 декабря 2022, 20:48 | Обновлено 21 декабря 2022, 21:01
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В «Барселоне», несмотря на имевшийся ранее интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» Илкаю Гюндогану, не будут подписывать с ним контракт, когда он получит статус свободного агента.
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Сообщается, что «блауграну» не устраивает возраст немецкого хавбека – ему в октябре исполнилось 32 года.
Ранее и сам Илкай Гюндоган склонялся к варианту перехода из «Манчестер Сити» в «Барселону», но теперь может продлить контракт с «горожанами.
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