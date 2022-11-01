Манчестер Сити рискует потерять Гюндогана свободным агентом

Контракт Илкая Гюндогана с «Манчестер Сити» истекает в конце сезона. Договориться по новому соглашению чемпионы Англии со своим хавбеком пока что не могут.

Интерес к Гюндогану проявляет «Бавария», сам 32-летний немец не против возвращения в Бундеслигу. Однако решение по поводу своего будущего Гюндоган будет принимать только после чемпионата мира-2022.

Кроме «Баварии», Гюндоганом интересуются «Барселона» и «Ювентус». В нынешнем сезоне на счету полузащитника 2 гола и 1 ассист в 16 матчах во всех турнирах.