Манчестер Сити рискует потерять Гюндогана свободным агентом
Контракт хавбека истекает в конце сезона
Контракт Илкая Гюндогана с «Манчестер Сити» истекает в конце сезона. Договориться по новому соглашению чемпионы Англии со своим хавбеком пока что не могут.
Интерес к Гюндогану проявляет «Бавария», сам 32-летний немец не против возвращения в Бундеслигу. Однако решение по поводу своего будущего Гюндоган будет принимать только после чемпионата мира-2022.
Кроме «Баварии», Гюндоганом интересуются «Барселона» и «Ювентус». В нынешнем сезоне на счету полузащитника 2 гола и 1 ассист в 16 матчах во всех турнирах.
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