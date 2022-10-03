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  4. Барселона хочет подписать Гюндогана свободным агентом
Испания
03 октября 2022, 16:18 |
271
0

Барселона хочет подписать Гюндогана свободным агентом

Контракт хавбека истекает в конце сезона

03 октября 2022, 16:18 |
271
0
Барселона хочет подписать Гюндогана свободным агентом
Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган

«Барселона» сохраняет интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» Илкаю Гюндогану. Об этом сообщают испанские СМИ.

«Барселона» хочет подписать Гюндогана на правах свободного агента. Его контракт с «Манчестер Сити» истекает летом 2023 года.

При этом главный тренер чемпионов Англии Пеп Гвардиола хочет сохранить 31-летнего немецкого хавбека в команде. Новый контракт ему будет предложен после чемпионата мира-2022 в Катаре.

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Источник Sport.es
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