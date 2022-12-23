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23 декабря 2022, 10:23 | Обновлено 23 декабря 2022, 10:30
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Селтик - Сент-Джонстон. Прогноз и анонс на матч

Прогноз на матч чемпионата Шотландии

23 декабря 2022, 10:23 | Обновлено 23 декабря 2022, 10:30
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0
Селтик - Сент-Джонстон. Прогноз и анонс на матч

24 декабря на «Селтик Парк» пройдет матч 18-го тура Шотландской Премьер-Лиги, в котором «Селтик» встретится с «Сент-Джонстоном». Старт поединка запланирован на 13:30 по европейскому времени.

«Селтик»

Команда в 2021-м году упустила чемпионский титул - тогда наконец-то Джеррард и его «Рейнджерс» запрыгнул на 1-е место в Премьершипе. Но после этого пришел Постекоглу, и, пусть и не без проблем на старте, но австралиец смог быстро навести порядок. Он вернул «золото» «обручам», в итоге оторвавшись от вечного соперника на 4 очка. Этой осенью «кельты» могли попробовать себя в Лиге чемпионов, они прошли туда, минуя квалификацию. Вышло неудачно - 4-е место при 2-х очках, взятых с «Шахтером». Но зато на внутренней арене получается оформить громадное преимущество над «Рейнджерс». Но и после паузы получилось обыграть и «Ливингстон», правда, только 2-1.

«Сент-Джонстон»

Клуб не особенно высоко котируется даже по меркам Шотландии. Но в последние годы были неплохие, как для «святых», достижения. С 2012-го по 2017-й год только однажды «святые» не смогли стартовать в еврокубках. Правда, там мало что у шотландцев получалось, как правило, они вылетали от первого же противника. Да и в 2021-м году взяли кубок. Но, с другой стороны, в прошлом розыгрыше было предпоследнее место в Премьершипе, когда «прописку» сохранили только за счет успеха в плей-офф. В новом розыгрыше подопечные Каллума Дэвидсона заметно прибавили. Они держатся в топ-6 и претендуют на возобновление борьбы за проход в еврокубки. Беспроигрышную серию получилось продолжить в декабре, обыграв 2-1 на поле «Росс Каунти».

Статистика личных встреч

В последний раз «Сент-Джонстон» выигрывал в 2016-м году. Все 7 крайних поединков заканчивались неизменно победами «Селтика», причем в 2022-м были 7-0 в апреле и 2-1 в октябре.

Прогноз

Букмекерские контор, конечно же, ждут новой победы «Селтика». Но «Сент-Джонстон» довольно любопытен, и может побороться и в Глазго. Ставим на «обе забьют» (коэффициент - 2,39) от Parimatch.

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Источник Sport.ua
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